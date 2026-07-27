गुजरात सरकार ने शिक्षा विभाग को अहम निर्देश दिए हैं। सरकार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे स्कूलों में लड़कियों, लड़कों और दिव्यांगों के लिए टॉयलेट, बाउंड्री वॉल, पीने के पानी जैसे खराब या खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की तुरंत जांच करें और उन्हें ठीक करें और ज़मीनी हालात के बारे में सही रिपोर्ट तैयार करें।

क्या है जमीनी स्थिति?

यह कार्रवाई इस महीने की शुरुआत में यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (UDISE+) की एक रिपोर्ट के बाद की गई है, जिसमें इन क्षेत्रों में कमियों को बताया गया था। टॉयलेट के मामले में इसमें दिखाया गया कि 53,425 स्कूलों में से 2,258 में या तो लड़कियों के टॉयलेट नहीं थे या वे काम करने की हालत में नहीं थे, जो लड़कों के मामले में कहीं बेहतर था। लड़कों के मामलों में 50,998 स्कूलों में से सिर्फ़ 400 में ही काम न करने वाले टॉयलेट थे। रिपोर्ट के मुताबिक, 1,932 स्कूलों में लड़कियों के टॉयलेट नहीं थे।

कुल स्कूलों में से 13,301 प्राइमरी स्कूल हैं और 26,798 से ज़्यादा अपर प्राइमरी स्कूल हैं, जिनमें से लगभग 65 परसेंट सरकारी स्कूल हैं। UDISE रिपोर्ट सबसे बड़े मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम में से एक है जो शिक्षा मंत्रालय के ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के तौर पर काम करता है। इसने 7 जुलाई को 2025-26 के लिए अपनी रिपोर्ट जारी की।

शिक्षा विभाग के समग्र शिक्षा डिवीज़न ने सभी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल प्रशासकों को इन इंफ्रास्ट्रक्चर को चालू हालत में रखने के लिए लिखा है। साथ ही एक नोट भी दिया है, “ऐसी बेसिक सुविधाओं के मामूली मेंटेनेंस या रेगुलर सफाई की कमी के कारण, ये काम नहीं करतीं।”

सही रिपोर्टिंग क्यों नहीं कर रहे शिक्षक?

समग्र शिक्षा प्रोजेक्ट के स्टेट डायरेक्टर रंजीत कुमार जे का कहना है कि शिक्षक ऐसे मामलों की सही रिपोर्टिंग को लेकर शक कर रहे हैं, उन्हें डर है कि उन्हें ग्रांट नहीं मिलेगी। रंजीत कुमार जे. ने कहा, “उदाहरण के लिए अगर कोई स्कूल बिल्डिंग खराब हालत में है और उसे दोबारा बनने तक दूसरी बिल्डिंग से चलाना पड़ता है, भले ही होस्ट स्कूल में टॉयलेट और पीने के पानी की सुविधा हो, शिक्षक कहते हैं कि ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें डर है कि उन्हें ग्रांट नहीं मिलेगी।”

SS डिवीजन ने स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों (जिसमें गार्जियन, पेरेंट्स और स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर शामिल होते हैं) को यह पक्का करने का निर्देश दिया कि ये काम या तो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस ग्रांट या कंपोजिट ग्रांट के तहत किए जाएं। यह निर्देश चीफ सेक्रेटरी एम. के. दास के साथ एक मीटिंग के बाद आया, जिसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया कि शिक्षा की क्वालिटी बढ़ाने के लिए सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना ज़रूरी है।

समग्र शिक्षा अभियान सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करता है जैसे साफ पीने के पानी की सुविधा, क्लासरूम और लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग टॉयलेट, मिड-डे मील, कंपाउंड वॉल और कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल (KGBV बिल्डिंग), नए सेकेंडरी स्कूल, मॉडल स्कूल, मॉडल डे स्कूल, लड़कियों और लड़कों के हॉस्टल, टीचरों के लिए स्टाफ क्वार्टर, दिव्यांगों के लिए स्पेशल टॉयलेट और रिसोर्स रूम। नोट में कहा गया है, “यह पक्का करना ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स को पीने के पानी और टॉयलेट जैसी बेसिक सुविधाओं से वंचित न रखा जाए और स्कूल के हर स्टूडेंट को ये सुविधाएं दी जाएं।”

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