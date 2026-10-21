गुजरात के तापी में नवरात्रि से जुड़े इंस्टाग्राम पोस्ट पर विवाद हो गया। पुलिस ने बताया कि मंगलवार (20 अक्टूबर) शाम को गुजरात के तापी ज़िले के सोनगढ़ शहर में करीब 25 लोगों की भीड़ ने एक आदमी के घर पर पत्थर फेंके। गौरव चौधरी नाम के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर गरबे से जुड़ी पोस्ट की थी और अपनी राय व्यक्त की थी। यह घटना उसी सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में हुई। इस हिंसक घटना के बाद कानून-व्यवस्था की स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जिसके बाद घर के आस-पास पुलिस तैनात कर दी गई।

पुलिस ने अल्पसंख्यक समुदाय के करीब 25 लोगों पर (जो कथित तौर पर भीड़ का हिस्सा थे) मामला दर्ज किया है। इन सभी पर हत्या की कोशिश, गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होने और दंगा करने के आरोप में केस दर्ज किया। निज़ार डिवीजन के डीएसपी ईश्वर परमार ने बुधवार को बताया कि बाद में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया और एक नाबालिग को इस घटना के सिलसिले में हिरासत में लिया गया।

पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस ने बताया कि इंस्टाग्राम पर नवरात्रि से जुड़ा एक पोस्ट आने के बाद भीड़ ने कथित तौर पर गौरव चौधरी के घर पर पत्थरों से हमला किया था। DSP ईश्वर परमार ने कहा, “शिकायतकर्ता ने सोशल मीडिया पर अपनी एक राय दी और उसी के संदर्भ में 25 लोगों की भीड़ (जिनकी धार्मिक भावनाएं इससे आहत हुईं) ने घर पर पत्थरबाजी की। हमने उन पर हत्या की कोशिश और दंगा करने का केस दर्ज किया है।”

FIR को पुलिस ने बताया ‘संवेदनशील’

इस मामले में FIR को पुलिस ने ‘संवेदनशील’ माना है, जिसका मतलब है कि इसकी जानकारी पब्लिक में नहीं दी जा सकती। मशहूर ‘यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया’ (2016) मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि FIR की एक कॉपी उसके रजिस्टर होने के 24 घंटे के अंदर पुलिस या राज्य सरकार की वेबसाइट पर अपलोड की जानी चाहिए ताकि मामले से जुड़ा कोई भी व्यक्ति उसे एक्सेस और डाउनलोड कर सके। हालांकि, यौन अपराध जैसे ‘संवेदनशील’ अपराधों और बगावत, आतंकवाद वगैरह से जुड़े अपराधों को इससे छूट दी गई थी।

इंस्टाग्राम पोस्ट के बारे में पूछे जाने पर (जिसने कथित तौर पर मुस्लिम समाज के लोगों को भड़काया था) DSP परमार ने कहा, “पोस्ट गरबा के बारे में था और इससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। पोस्ट को बाद में डिलीट कर दिया गया था, लेकिन फिर भी इसने घटना को भड़का दिया।”

अधिकारी से पूछा गया कि क्या पुलिस ने सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई की है। इसपर DSP ने कहा, “अभी इस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।” दक्षिण गुजरात के तापी जिले में पिछले कुछ सालों में हिंसक अशांति की कई अलग-अलग घटनाएं हुई हैं, जिनमें कथित तौर पर प्रवासियों, नदी-जोड़ने और बिजली प्रोजेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर, और माइनिंग इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाया गया था।

2024 में कई महीनों तक, तापी जिले के कई गांवों में ईसाइयों और हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों के बीच तनाव बढ़ गया था। उस मौके पर फरवरी 2024 में परेशानी शुरू हुई, जब देव बिरसा मुंडा सेना (DBMS) नाम के एक संगठन ने स्थानीय सभाओं पर आपत्ति जताई। उसने आरोप लगाया कि उनका इस्तेमाल आदिवासियों का धर्म बदलने के लिए किया जा रहा है। उस साल 23 दिसंबर को ईसाई समुदाय के दो नेताओं को DBMS के तापी जिले के अध्यक्ष जिग्नेश गामित और एक आदिवासी को कथित तौर पर धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले नवंबर 2024 में DBMS ने कथित तौर पर जिले के आदिवासी व्यारा विधानसभा क्षेत्र के BJP विधायक मोहन कोकनी का पुतला जलाने की कोशिश की थी। यह पुतला व्यारा शहर में कलेक्ट्रेट के बाहर तब जलाया गया था जब कोकनी ने एक ईसाई सभा को संबोधित किया था।

आदिवासियों के धर्मांतरण का आरोप

सोनगढ़ तालुका के खोगल गांव के रहने वाले गामित, जिन्होंने फरवरी 2024 में DBMS को को-फाउंड किया था, उन्होंने दिसंबर 2024 में द इंडियन एक्सप्रेस को बताया था, “आदिवासी हिंदू हैं। ईसाई मिशनरी पिछले 30-35 सालों से हमारे आदिवासी-बहुल जिले में काम कर रहे हैं और कई आदिवासियों को ईसाई धर्म में बदलने में कामयाब रहे हैं। आदिवासियों को उनके शेड्यूल्ड ट्राइब (ST) स्टेटस की वजह से पढ़ाई और सरकारी नौकरियों में रिज़र्वेशन जैसे फायदे मिलते हैं, लेकिन वे ईसाई धर्म को मानते हैं। सरकारी रिकॉर्ड में वे खुद को ‘आदिवासी-हिंदू’ दिखाते हैं। लेकिन वे ईसाई धर्म को मानते हैं, इसलिए उन्हें ये फायदे नहीं मिलने चाहिए।”

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