कोरोना से ठीक होने के बाद खुशी में पूरी तरह से रम गए भाजपा विधायक, मंदिर में भजन की धुन पर बिना मास्क ही खूब किया डांस

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एक विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि पार्टी के विधायक एक मंदिर के अंदर भजन-कीर्तन कर रहे हैं और जमकर डांस कर रहे हैं। यह वीडियो वडोदरा का है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के विधायक मधु श्रीवास्तव ने वडोदरा के मंदिर में जमकर डांस किया। लेकिन डांस करते वक्त वो कोरोना को लेकर बनाए गए जरुरी नियमों को भूल गए।

दरअसल विधायक मधु श्रीवास्तव खुद अगस्त के महीने में कोरोना पॉजीटिव पाए गए थे। करीब एक हफ्ते तक वो अस्पताल में भर्ती भी रहे थे। हाल ही में उन्होंने अपना क्वारन्टीन का समय पूरा किया है। अब मंदिर में बिना मास्क पहने डांस करते हुए उनका वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं।

इस मामले में ‘The Indian Express’ से बातचीत करते हुए बीजेपी विधायक ने कहा कि ‘हां मंदिर में डांस करते हुए मेरा यह वीडियो सही है। मैं हर शनिवार को ऐसा करता हूं। मैं वहां 45 साल से जा रहा हूं। इसमें कुछ नया नहीं है। मैंने कोई गाइडलाइन नहीं तोड़ा क्योंकि सरकार ने भीड़-भाड़ को अब अनुमति दे दी है। वहां कुछ लोग मौजूद थे। इस मंदिर का मालिक मैं हूं और मंदिर के अंदर मास्क जरुरी नहीं है। मैं खुद भजन गाता हूं और डांस करता हूं..ऐसा मैं बरसों से कर रहा हूं।’

आपको बता दें कि बीजेपी के यह विधायक गुजराती फिल्में भी बनाते हैं और उन्होंने खुद इन फिल्मों में अभिनय भी किया है। मंदिर में भजन गाते और नाचते उनका जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें नजर आ रहा है कि उनके समर्थक उस वक्त उनका हौसला भी बढ़ा रहे हैं।

Gujarat BJP MLA, who recovered from Covid, dances inside temple without mask pic.twitter.com/noLOpmDQ31

— The Indian Express (@IndianExpress) September 20, 2020