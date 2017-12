गुजरात चुनाव 2017: पूर्व सीएम आनंदीबेन की अपील- ‘नरेंद्रभाई के साथ तीन चॉपर देखना चाहते हो तो BJP को वोट देना’

गुजरात विधानसभा चुनाव 2017 के दूसरे चरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिम्‍मतनगर में प्रचार किया। उनके सभा-स्‍थल पर पहुंचने से पहले राज्‍य की पूर्व मुख्‍यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने मंच संभाल रखा था। हिम्‍मतनगर में जब प्रधानमंत्री और उनकी सुरक्षा टीम चॉपर्स में बैठकर पहुंची तो पटेल ने भीड़ से कहा, ”क्‍या आप लोगों ने एक साथ तीन चॉपर देखे हैं? अगर आप नरेंद्रभाई के साथ ये तीन चॉपर रहने देना चाहते हैं तो भाजपा के लिए वोट दीजिए।” गुजरात में पहले चरण की 89 सीटों पर शनिवार (9 नवंबर) को मतदान हो रहा है। राज्य विधानसभा की 89 सीटों में से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पास 67 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस के पास 16 सीटें हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और जनता दल-यूनाइटेड के पास एक-एक सीट है, जबकि दो सीटें निर्दलीयों के पास हैं।

