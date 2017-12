मोदी ने राहुल गांधी के अध्यक्ष नामांकन पर मारा तंज, कहा-औरंगजेब राज मुबारक हो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वलसाड के धर्मपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर पार्टी के अध्यक्ष चुनाव को लेकर तंज कसा है। मोदी ने राहुल पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद की चुनावी प्रक्रिया को औरंगजेब राज बताया। पीएम मोदी ने कहा “मैं कांग्रेस को उनके औरंगजेब राज के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारे लिए लोगों की भलाई मायने रखती है और 125 करोड़ भारतीय हमारे हाई कमांड हैं। इससे पहले सेक्‍युलरिज्‍म दिखाने के लिए कांग्रेस ऐसा कुछ नहीं करती थी लेकिन अब हम देख रहें कि वे इन चुनावों में क्या कर रहे हैं और वे कहां जा रहे हैं। यह उनके लिए बहुत ही बदनसीबी की बात है कि मुस्लिम जानते हैं कि उनका असली व्यवहार क्या है।”

मोदी ने कहा “इस पारिवारिक परिवार का मुख्य उद्देश्य बीजेपी के बारे में गलत खबरे फैलाना है लेकिन गुजरात के लोग इतने अनुभवहीन नहीं है। वे अब जानते हैं और जागरुक हैं कि क्या गलत है।” इसके साथ ही मोदी ने मणिशंकर अय्यर के उस बयान का भी अपने भाषण में जिक्र किया जिसमें अय्यर ने राहुल के नामांकन की तुलना औरंगजेब से की थी। पीएम मोदी ने मणिशंकर के बयान को उद्धृत करते हुए कहा, ‘तो क्या कांग्रेस यह स्वीकार करती है कि वह एक फैमिली पार्टी है? हमें ऐसा औरंगजेब का शासन नहीं चाहिए।

I congratulate the Congress on their ‘Aurangzeb Raj.’ For us, the well being of the people matters and 125 crore Indians are our high command: PM Modi pic.twitter.com/GSobcJT20X — ANI (@ANI) December 4, 2017

Disinformation like BJP does this and that against Muslims has been spread. This family party made it their main agenda to spread disinformation about BJP. But Gujarat people are not so naive, they have now become sensitive and aware to disinformation: PM Modi pic.twitter.com/2T2AlfIrfp — ANI (@ANI) December 4, 2017

आपको बता दें कि मणिशंकर ने कहा ‘क्या मुगल काल में चुनाव होते थे? जहांगीर के बाद शाहजहां आए, क्या किसी तरह का कोई चुनाव हुआ? शाहजहां के बाद हर कोई जानता था कि औरंगजेब ही अगले शासक होंगे।’ हालांकि बाद में अय्यर ने अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। मुगल राज में सबको पता था कि जहांगीर के बाद शाहजहां आएंगे, लेकिन यहां राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए हर किसी को आजादी थी। यह पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी।

