देश के कर कानून जीएसटी पर चर्चा के लिए जीएसटी काउंसिल की 28वीं बैठक बुलाई गई थी। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने की। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में सैनिटरी नैपकिन से जीएसटी हटाने का फैसला किया गया है। जबकि 28% कर की श्रेणी में आने वाले कई उत्पादों की जीएसटी दरों में बदलाव भी किया गया है। जबकि शक्कर की मद पर सिर्फ रिपोर्ट लगाई गई है, फैसला नहीं किया गया है। कुल मिलाकर 35 उत्पादों पर जीएसटी की दर घटाने का फैसला किया गया है।

जीएसटी कानून के बारे में कारोबारियों की आम राय यही थी कि इसके नियम आसान नहीं हैं। लेकिन अब कारोबारियों के लिए जीएसटी रिटर्न आसान बनाने पर आम सहमति हो गई है। जीएसटी रिटर्न का फॉर्म सिर्फ 1 पेज का होगा। अब महीने में तीन बार की बजाय तीन महीने में एक बार ही रिटर्न दाखिल करना होगा। लेकिन ये छूट सिर्फ 5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले कारोबारियों को ही मिलेगी।

At the 28th Meeting of Goods & Services Tax Council, discussed how GST, as an embodiment of cooperative federalism, has brought transparency & honesty, and its implementation benefits 125 crore Indians as it has brought a reduction in prices of products & services. pic.twitter.com/e5aIYj2DQR

