कर्नाटक में गृह ज्योति योजना का लाभ ले रहे करीब 82,000 परिवार इससे वंचित हो सकते हैं। इसकी वजह यह है कि इन परिवारों ने योजना के तहत चल रही सत्यापन प्रक्रिया में भाग लेने से इनकार कर दिया।

बिजली वितरण कंपनियां (एस्कॉम) पिछले दो महीनों से घर-घर जाकर लाभार्थियों का सत्यापन कर रही हैं। इस दौरान सभी लाभार्थियों का बुनियादी विवरण एकत्र किया जा रहा है। हालांकि, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र जैसे कुछ दस्तावेज़ अनिवार्य नहीं हैं, लेकिन ईस्कॉम के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि आधार कार्ड सहित बुनियादी जानकारी महत्वपूर्ण है क्योंकि योजना के तहत प्रत्येक बिजली मीटर लाभार्थी के आधार नंबर से जुड़ा हुआ है।

यह जानकारी मिली है कि कई पंजीकृत परिवारों ने स्वेच्छा से इस योजना का लाभ छोड़ने की सहमति भी दे दी है। बेसकॉम के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि वे उन सभी लोगों की जानकारी दर्ज करेंगे जो विवरण प्रदान नहीं कर रहे हैं और इसे सरकार को सौंप देंगे।

बेसकॉम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम आंकड़ों को यथावत सरकार को सौंप देंगे। सरकार को यह तय करना होगा कि बुनियादी जानकारी भी उपलब्ध न होने पर योजना को आगे कैसे बढ़ाया जाए।

सूत्रों के अनुसार, अब तक सर्वे में 87.81 लाख परिवारों में से 82,220 परिवारों ने मीटर रीडरों द्वारा मांगे गए कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। वर्तमान में, 1.65 करोड़ परिवार इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और 50% से अधिक परिवारों का सत्यापन हो चुका है।

अधिकारियों ने बताया कि जानकारी देने से इनकार करने वाले परिवारों की संख्या बेंगलुरु में विशेष रूप से ज्यादा है। बेसकॉम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बेंगलुरु में प्रवासी आबादी काफी ज्यादा है और उनमें से कई लोग इसमें भाग नहीं लेना चाहते क्योंकि उनके आधार कार्ड या अन्य दस्तावेजों में अलग पता हो सकता है और वे इसे दर्ज नहीं करवाना चाहते।

कई अन्य लोग भी अपनी जानकारी साझा करने से हिचकिचाते हैं। खासकर पैन कार्ड की जानकारी और आय संबंधी विवरण। हालांकि, अधिकारियों को भरोसा है कि उनमें से कुछ स्वेच्छा से वापस आकर फॉर्म जमा कर देंगे। अधिकारियों ने कहा कि प्रक्रिया अभी जारी है। जहां भी उन्होंने फॉर्म जमा करने से इनकार किया है, हमने उन्हें फॉर्म देकर छोड़ दिया है। वे स्वेच्छा से आकर फॉर्म जमा कर सकते हैं। गृह ज्योति योजना को जुलाई 2023 में शुरू किया गया था। यह योजना उन घरों को मुफ्त बिजली आपूर्ति प्रदान करती है जो 200 यूनिट से कम बिजली की खपत करते हैं।

‘पहले के एयरपोर्ट एक परिवार के नाम पर…’ पीएम मोदी ने अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का किया उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का दिन आंध्र प्रदेश के विकास के लिए, स्वर्ण आंध्र के विजन के लिए, यह बहुत अहम है। मुझे आज बहुत शुभ अवसर पर एक शुभ मास में उत्तर आंध्र की इस पवित्र भूमि पर आने का सौभाग्य मिला है। पढ़ें पूरी खबर।