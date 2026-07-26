ग्रेटर नोएडा में शनिवार देर शाम पानी से भरे गड्ढे में गिरने के कारण एक 6 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा कि यह घटना तब घटी जब वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। पुलिस ने इस मामले में बताया कि वह गड्ढा ट्यूबवेल बनाने के लिए खोदे गए थे। पुलिस ने कंस्ट्रक्शन का काम देख रहे ठेकेदार को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया।

हादसे में जान गंवाने वाले छह साल के अव्यान के 42 वर्षीय पिता शिवान यादव ने बताया, बच्चा शाम करीब 5:30 बजे ग्रेटर नोएडा की कलाधाम सोसाइटी में अपने दोस्त के साथ खेल रहा था। आगे बताया कि हाल ही में यह गड्ढा ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (GNIDA) ने कंस्ट्रक्शन के काम के लिए खोद रखा था।

ठेकेदार मनोज जैन गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा के DCP रवि शंकर निम ने बताया कि पुलिस ने 53 वर्षीय ठेकेदार मनोज जैन को गिरफ्तार कर लिया है, मनोज जैन गाजियाबाद का रहने वाला है।

शिवान यादव केंद्रीय विद्यालय में आर्ट टीचर के तौर पर पढ़ाते हैं। नॉलेज पार्क पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR में शिवान के बेटे की मौत अधिकारियों की लापरवाही और साइट पर सुरक्षा इंतजामों की कमी के कारण हुई।

पिता ने अधिकारियों पर की कार्रवाई की मांग

शिवान ने अपनी शिकायत में कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए क्या RWA सदस्यों की मंजूरी के बाद निर्माण कार्य किया जा रहा था, और क्या साइट पर कोई चेतावनी बोर्ड, बैरिकेड या रिफ्लेक्टर लगाए गए थे? उन्होंने आगे बताया कि गड्ढा लगभग 10-15 फीट गहरा था। उन्होंने यह भी जानना चाहा है कि क्या रहवासियों को साइट के पास बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया गया था। उन्होंने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ से बात करते हुए कहा, “मैं चाहता हूं कि जांच हो और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।”

बच्चे के पिता ने बताया कि शनिवार शाम अव्यान अपनी माँ के साथ खेलने गया था; माँ ने उससे कहा था कि वह दोस्तों के साथ बहुत दूर न जाए। शिवान ने घटना के बारे में बताते हुए कहा, “खेलते समय उसकी माँ थोड़ी देर के लिए अंदर आ गई थीं। इसी दौरान वह गड्ढे में गिर गया, फिर उसका दोस्त मदद के लिए भागा। जल्द ही मेरे दोस्त हरमीत रतन गड्ढे में कूदे और मेरे बेटे को बाहर निकाला। इसके बाद हम उसे यथार्थ अस्पताल ले गए, पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।”

उन्होंने पूछा, “गड्ढा इतना गहरा है कि उसमें कार भी गिर सकती थी तो मेरा बच्चा उस गड्ढे में कैसे बच सकता था?”

पुलिस ने दर्ज किया मामला

पुलिस ने बताया कि परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत ‘गैर-इरादतन हत्या’ (धारा 105) और ‘दूसरों की जान या सुरक्षा को खतरे में डालने’ (धारा 125) के आरोप में दर्ज किया गया है।

GNIDA ने जारी किया बयान

रविवार को GNIDA ने अपने एक बयान में कहा कि शुरुआती जांच में कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही सामने आई है; उसने वर्कसाइट पर सुरक्षा के जरूरी इंतजाम किए बिना ही कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया था। बयान में कहा गया, “सख्त कार्रवाई करते हुए अथॉरिटी ने नॉलेज पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और कॉन्ट्रैक्टर फर्म ‘सुप्रीम इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन’ के मालिक मनोज कुमार जैन के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। साथ ही, GNIDA के टेक्निकल सुपरवाइज़र आकाश कुमार और सुपरवाइज़र जॉनी कुमार के खिलाफ भी अपनी ड्यूटी निभाने में लापरवाही के आरोप में शिकायत दर्ज कराई गई है।” बयान में यह भी बताया गया कि कॉन्ट्रैक्टर की कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है।

इस बीच, अथॉरिटी के CEO एन. जी. रवि कुमार ने इस घटना की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। CEO ने सभी वर्क सर्कल्स को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि निर्माण कार्य तभी शुरू हो, जब उचित बैरिकेडिंग और सुरक्षा के सभी ज़रूरी उपाय कर लिए जाएं। उन्होंने कहा, “सुरक्षा के इन नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित वर्क सर्कल के कर्मचारियों और कॉन्ट्रैक्टर, दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

अधिकारियों के अनुसार, पानी की सप्लाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कालाधाम सोसाइटी में नया ट्यूबवेल लगाने का काम तीन दिन पहले शुरू हुआ था। एक अधिकारी ने बताया, “कॉन्ट्रैक्टर ने काम शुरू करने से पहले जल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित नहीं किया। ट्यूबवेल के लिए एक गड्ढा खोदा गया था, जो बाद में पानी से भर गया।”

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