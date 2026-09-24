ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बुधवार रात एक बड़ा हादसा हो गया। यात्रियों से भरी एक स्लीपर AC बस में अचानक आग लग गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। बस में करीब 35 यात्री सवार थे और यह नोएडा से महोबा जा रही थी। हादसा यमुना एक्सप्रेसवे पर जेवर के पास हुआ।

जेवर पुलिस के मुताबिक, बुधवार देर रात यमुना एक्सप्रेसवे पर एक यात्री बस में आग लगने से नौ लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक महिला और आठ पुरुष शामिल हैं। बस दिल्ली से जा रही थी। ग्रेटर नोएडा के जेवर थाना क्षेत्र में एक्सप्रेसवे पर अचानक बस में आग लग गई। हादसे में बचने वाले यात्रियों ने बस के अंदर के भयावह मंजर के बारे में बताया।

घायलों के इलाज के निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में हुए इस सड़क हादसे का संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों का उचित इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिवारों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है।

हादसे के कारणों का अभी आधिकारिक तौर पर पता नहीं चल पाया है। पुलिस और प्रशासन की ओर से मामले की जांच की जा रही है।

यात्रियों की आंखोंदेखी

समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में यात्रियों ने बताया कि बस में आग लगने के बाद चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई। धुआं इतना ज्यादा था कि लोगों का दम घुटने लगा। बस यात्रियों से भरी थी और आग लगने के समय ज्यादातर लोग सो रहे थे। हालात भगदड़ जैसे हो गए थे।

एक यात्री ने बताया, ”मेरी आंख लग गई थी। इसके बाद किसी ने मुझे जगाकर बताया कि बस में आग लग गई है। हम सभी बाहर निकलने के लिए भागे। बाहर निकलना आसान नहीं था क्योंकि बस के अंदर बहुत धुआं भर गया था। हम किसी तरह घबराहट की हालत में बाहर निकल पाए। बस यात्रियों से पूरी तरह भरी हुई थी।”

एक अन्य महिला यात्री ने बताया कि उसकी नींद दरवाजा पीटने की आवाज और बाहर जमा भीड़ की वजह से खुली।

उन्होंने ANI को बताया, ”मैं सो रही थी, तभी किसी ने दरवाजा जोर-जोर से पीटना शुरू किया। जब मेरी आंख खुली तो वहां पहले से ही बहुत भीड़ थी। मैंने अपना कोई सामान नहीं उठाया, यहां तक कि जूते भी नहीं पहने। बस फोन उठाया और बाहर निकल गई। इतनी भीड़ थी कि लोग एक-दूसरे को धक्का दे रहे थे। मुझे भी धक्के लग रहे थे और आखिर में किसी ने मुझे खींचकर बाहर निकाला। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है।”

महिला यात्री ने बताया कि बस के अंदर कुछ ही सेकंड में घना और जहरीला धुआं भर गया था। इससे लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और बाहर निकलने के लिए बहुत कम समय मिला।

उन्होंने कहा, ”बस पूरी तरह धुएं से भर गई थी। चारों तरफ अफरा-तफरी थी और बाहर निकलना बेहद मुश्किल था। इतना धुआं था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंदर लोगों का दम घुट रहा था। बहुत कम लोग बाहर निकल पाए। सिर्फ वही बाहर आ सके जो धक्का-मुक्की के बीच किसी तरह रास्ता बना सके। कई लोगों की जान चली गई। मेरे पीछे काफी लोग थे जो शायद बाहर नहीं निकल पाए। मैं खुद भी काफी देर बाद बाहर निकल सकी।”