Great Nicobar Project: लिटिल और ग्रेट निकोबार ट्राइबल काउंसिल के अध्यक्ष और सदस्यों ने कलकत्ता हाईकोर्ट की पोर्ट ब्लेयर पीठ का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने मांग की है कि उन्हें उस जनहित याचिका में पक्षकार बनाया जाए, जिसमें ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट के लिए 166 वर्ग किलोमीटर जंगल की जमीन को देने की प्रक्रिया को चुनौती दी गई है।

दूसरी तरफ केंद्र सरकार के तहत आने वाले पर्यावरण और जनजातीय कार्य मंत्रालयों तथा अंडमान-निकोबार प्रशासन ने ट्राइबल काउंसिल के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की अर्जी का विरोध किया है। उनका कहना है कि यह अर्जी बहुत देरी से दी गई है और इसका मकसद मामले के दायरे को बेवजह बढ़ाना है।

निकोबारी समुदाय का आरोप और मांग

काउंसिल अध्यक्ष बर्नाबास मंजू, दो गांव के कप्तानों और एक निकोबारी सदस्य ने अदालत से कहा कि इस मामले में उनकी बात सुनना जरूरी है। उनका कहना था, “निकोबारी समुदाय ने कभी भी इस जमीन को देने की मंजूरी नहीं दी थी। इस कानून के तहत आदिवासियों की कोई ग्राम सभा आयोजित नहीं की गई और हमारा समुदाय हमेशा से अपने पूर्वजों की जमीन पर वापस लौटना चाहता है।”

81,000 करोड़ रुपये का मेगा प्रोजेक्ट

सरकार 81,000 करोड़ रुपये की लागत से इस इलाके में एक एकीकृत टाउनशिप, गैलाथिया खाड़ी में इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट कंटेनर पोर्ट, बिजली संयंत्र और सेना व नागरिकों के इस्तेमाल के लिए एयरपोर्ट बनाना चाहती है। हाल ही में आए ड्राफ्ट मास्टर प्लान में यह भी कहा गया है कि इस तटीय शहर और बिजनेस हब के विकास के साथ-साथ पर्यटन भी ग्रेट निकोबार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बनेगा।

ग्राम सभा की बैठकों पर उठे सवाल

अदालत पूर्व केंद्रीय सचिव मीना गुप्ता द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इनमें आरोप लगाया गया है कि वन भूमि देने की पूरी प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं हुआ। याचियों का कहना है कि वे हाईकोर्ट आने के लिए इसलिए मजबूर हुए क्योंकि “फॉरेस्ट राइट्स सर्टिफिकेट वापस लेने की उनकी मांगों को पूरी तरह अनदेखा कर दिया गया।”

18 अगस्त 2022 को जारी इस सर्टिफिकेट में दावा किया गया था कि जमीन देने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हालांकि, याचिका में कहा गया, “प्रमाणपत्र में झूठा दावा किया गया है कि संबंधित ग्राम सभाओं ने जमीन देने पर सहमति जताई है। इसमें उन बैठकों का हवाला है जिनमें कोई भी निकोबारी मौजूद नहीं था।”

एनओसी और हस्ताक्षर पर विवाद

याचिकाकर्ताओं ने सब-डिविजनल कमेटी द्वारा पास उस प्रस्ताव पर सवाल उठाए हैं जिस पर बर्नाबास मंजू के दस्तखत हैं। याचिका के मुताबिक, अध्यक्ष को बैठक में पहुंचने तक यह भी नहीं मालूम था कि वे इस कमेटी के सदस्य हैं या बैठक किस सिलसिले में बुलाई गई है।

याचिका में बताया गया है, “…13 अगस्त 2022 को अध्यक्ष केवल एक सामान्य बैठक समझकर इसमें शामिल हुए थे, जैसा कि जनजातीय कल्याण की अन्य बैठकों के लिए उन्हें बुलाया जाता था। उन्हें इस कमेटी में अपनी नियुक्ति की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई थी।” अध्यक्ष ने बाद में 22 नवंबर 2022 को एक पत्र लिखकर अपनी दी गई सहमति वापस ले ली थी।

केंद्र सरकार और प्रशासन का जवाब

केंद्र सरकार और स्थानीय प्रशासन ने हलफनामा दायर कर इस अर्जी को खारिज करने की मांग की है। जनजातीय कल्याण निदेशालय का कहना है कि अध्यक्ष अपनी सहमति वापस नहीं ले सकते और इसे रद्द करना “प्रक्रियात्मक रूप से अनुचित” है।

वहीं केंद्र सरकार का तर्क है कि वन अधिकार प्रमाणपत्र काफी पुराना है और मुख्य याचिका भी दो साल से लंबित है। ऐसे में इस देर से आए मोड़ पर नए लोगों को पक्षकार बनाने से मामले की सुनवाई में बेवजह की देरी होगी। सरकार का कहना है कि अगर अदालत उन्हें सुनना भी चाहती है, तो उन्हें अलग से याचिकाएं दायर करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे कानूनी प्रक्रिया काफी जटिल और लंबी हो जाएगी।

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