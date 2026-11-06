दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते पॉल्यूशन के मद्देनजर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट या CAQM ने दिल्ली-एनसीआर में GRAP-III (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) लागू कर दिया है। इसके लागू होते ही दिल्ली-एनसीआर में इसके अंतर्गत लगने वाली पाबंदियां भी लागू हो गई हैं। दिवाली से पहले ही AQI 400 के करीब जा पहुंचा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में हो रही बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए नई पाबंदियां लागू कर दी गई हैं।

CAQM ने AQI के आंकड़ों का आकलन करने के बाद स्टेज-III की पाबंदियां लगाने का फैसला किया है। शुक्रवार को दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 382 पहुंच गया जिससे कि यह पता चलता है कि पॉल्यूशन का स्तर “बहुत खराब” कैटेगरी में आ गया है।

ग्रैप 3 में क्या-क्या पाबंदियां लगेंगी?

दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप 3 लागू होने के बाद नई पाबंदियां लागू हो जाएंगी। ग्रैप 1 और ग्रैप 2 की पाबंदियां भी लागू रहेंगी। GRAP-III के तहत अधिकारियों ने गैर-जरूरी कंस्ट्रक्शन और तोड़-फोड़ के काम पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इस रोक के बाद मिट्टी का काम, पाइलिंग, ट्रेंचिंग और रेडी-मिक्स कंक्रीट (RMC) प्लांट के खुले में काम शामिल हैं।

इसके अलावा ग्रैप 3 में BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल फोर-व्हीलर गाड़ियों के चलने पर दिल्ली-एनसीआर में पूरी तरह से रोक रहेगी। इंटर-स्टेट डीजल बसों को भी दिल्ली में आने नहीं दिया जाएगा।

रेत और सीमेंट जैसे कंस्ट्रक्शन मटीरियल के ट्रांसपोर्ट पर बैन लगा दिया गया है। खासकर कच्ची सड़कों पर, स्टोन क्रशर, माइनिंग ऑपरेशन और हॉट-मिक्स प्लांट जो क्लीन फ्यूल पर नहीं चल रहे हैं उन्हें बंद कर दिया गया है।

इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटर सेट पर रोक है। प्राइवेट कंपनियों को गाड़ियों से होने वाले धुएं को रोकने के लिए वर्क-फ्रॉम-होम या हाइब्रिड मोड अपनाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा कक्षा 5वीं तक के स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन होंगी।

स्टेज वाइस पाबंदियां कब लगती हैं?

बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से जो पाबंदियां लगती हैं उन्हें स्टेज वाइस लागू किया जाता है।

स्टेज I तब शुरू होता है जब हवा की क्वालिटी ‘खराब’ (AQI 201-300) श्रेणी में होती है।

स्टेज II तब लागू होता है जब पॉल्यूशन का स्तर ‘बहुत खराब’ हो जाता है (AQI 301-400)

स्टेज III तब लागू होता है जब प्रदूषण का स्तर ‘गंभीर’ (AQI 401-450) तक पहुंच जाता है

चरण IV जब यह ‘गंभीर प्लस’ (AQI 450 से ऊपर) पर पहुंच जाता है।

CAQM Sub-Committee on GRAP decides to invoke GRAP III in Delhi NCR as a precautionary measure. pic.twitter.com/usi6aPThUK — ANI (@ANI) November 6, 2026

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दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने प्रदूषण के अलग-अलग कारणों और उनसे निपटने के उपायों पर चर्चा की। इस दौरान पराली जलाने, किसानों को मशीनें उपलब्ध कराने और वाहनों से होने वाले प्रदूषण का मुद्दा भी उठा। यहां पढ़ें पूरी खबर…