Jagannath Rath Yatra: पुरी में निकली भगवान जगन्नाथ की भव्य रथयात्रा, अमित शाह ने की आरती, PM मोदी ने दी बधाई

मंगलवार सुबह 7 बजे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पूजा-अर्चना कर जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत की।

जगन्नाथ मंदिर से शुरू होगी रथ यात्रा (ANI PHOTO)

भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा आज से शुरू हो गई है। ओडिशा और अहमदाबाद में रथ यात्रा शुरू हुई है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान होतीं हैं। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पुरी के मंदिर से निकलते हुए गुंडिचा मंदिर जाती है। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 146वीं रथयात्रा निकाली गई। ओडिशा के बाद अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में भव्य तरीके से रथ यात्रा निकाली जाती है। मंगलवार सुबह 7 बजे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पूजा-अर्चना कर रथ यात्रा की शुरुआत की। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में अपने पूरे परिवार के साथ मंगल आरती की। अहमदाबाद में रथयात्रा की सुरक्षा में 25 हजार जवान तैनात किए गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज से अमेरिका दौरे पर हैं लेकिन उन्होंने भी जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत पर बधाई दी है।

