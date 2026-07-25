केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा भेजा। इसके बाद सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके और समर्थकों ने जीत का जश्न मना रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि सीजेपी का प्रदर्शन कब शुरू हुआ और अब तक क्या-क्या हुआ?

16 मई 2026 को अभिजीत दीपके ने व्यंग्यात्मक ऑनलाइन मंच के रूप में कॉकरोच जनता पार्टी बनाई। कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल पर भारी संख्या में लोग जुड़ गए।

6 जून को अभिजीत दीपके अमेरिका के लौटे और जंतर-मंतर पर 6 घंटे के लिए पहला प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके समर्थन में छात्र और समर्थक आए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की।

7-19 जून तक सीजेपी जागरूकता बढ़ाने और जवाबदेही की मांग को दोहराने के लिए समय-समय पर धरने और डिजिटल अभियान चलाया।

20 जून को जंतर-मंतर पर सीजेपी धरने पर बैठी।

21 जून को अभिजीत दीपके ने नीट के उम्मीदवारों से री-एग्जाम समाप्त होने के बाद विरोध प्रदर्शन स्थल में शामिल होने की अपील की।

22-27 जून सीजेपी का धरना जारी रहा। दिनभर सैकड़ों लोग विरोध स्थल पर पहुंचे, लेकिन विरोध प्रदर्शन अभी तक राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बना था।

22-27 जून सीजेपी का धरना जारी रहा। दिनभर सैकड़ों लोग विरोध स्थल पर पहुंचे, लेकिन विरोध प्रदर्शन अभी तक राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बना था। 28 जून को सोनम वांगचुक विरोध स्थल पर पहुंचे और छह छात्रों के साथ भूख हड़ताल शुरू की।

30 जून को सीजेपी ने अभियान तेज किया।

1-17 जुलाई तक धीरे-धीरे समर्थन बढ़ता रहा। लोग प्रदर्शनस्थल पर बढ़ते गए।

18 जुलाई को पुलिस ने तड़के प्रदर्शन स्तल पर छापे मारी की और सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल ले गई। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोनम वांगचुक के समर्थन में बयान दिया और अभिजीत दीपके ने अनशन की घोषणा की।

19 जुलाई को शाम तक मानसून सत्र के पहले ससद तक मार्च करने के लिए हजारों लोग जंतर-मंतर पर जमा होने लगे।

20 जुलाई को 50 हजार से अधिक प्रदर्शनकारियों ने पूरे नई दिल्ली जिले पर कब्जा कर लिया। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस और कथित तौर पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शन हिंसक हो गया और पत्थरबाजी की गई, जिसमें 100 से अधिक प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल हो गए। सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य सौरभ दास और आशुतोष रांका ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा, लेकिन प्रदर्शन जारी रहा।

21-25 जुलाई को देशभर से लोग जंतर-मंतर पहुंचे और आसपास की सड़कों पर चौबीस घंटे जमे रहे। देशभर से लोग प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। विपक्षी नेता शरद पवार, डिंपल यादव, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे और अन्य ने विपक्षी नेता जंतर मंतर पर पहुंचे।

21 जुलाई को राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने पीएम आवास के बाहर सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।

22-25 जुलाई को दिल्ली मेट्रो ने विरोध स्थल के आसपास के एक दर्जन से अधिक स्टेशनों को बंद कर दिया।

23-24 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात छात्रों को संबोधित किया और पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून का वादा किया। सोनम वांगचुक ने जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में अपना अनशन तोड़ा।

24 जुलाई को जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सीजेपी के सौरभ दास और आशुतोष रांका से मुलाकात की। दोनों धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अडिग रहे। उन्होंने सरकार को फैसला लेने के लिए 24 घंटे का समय दिया। फिर देर रात प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर दूसरा संबोधन दिया।

25 जुलाई को जंतर-मंतर पर भीड़ बढ़ती जा रही थी, तभी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे। दोपहर में धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।



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मोदी सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को इस्तीफा दे दिया है। सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपके सभी इस इस्तीफे पर युवाओं को बधाई दे रहे हैं। इसी को लेकर अब संसद के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी अपना बयान जारी किया है। राहुल गांधी ने कहा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमारे शिक्षा व्यवस्था को फिर से संवारने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें