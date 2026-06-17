टेलीग्राम ने सरकार की ओर से ऐप ब्लॉक करने के फैसले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की ओर रुख किया है। केंद्र सरकार ने नीट की री-एग्जाम के मद्देनजर टेलीग्राम पर बैन लगा दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर केद्र सरकार से जवाब मांगा है। केंद्र सरकार ने देश में 22 जून तक ब्लॉक लगाया है।

टेलीग्राम ने दिल्ली कोर्ट से कहा कि सरकार का ऐप ब्लॉक करने का फैसला असंवैधानिक है और यह “यूजर्स की बोलने की आजादी के मौलिक अधिकार पर बहुत ज्यादा पाबंदी है।

टेलीग्राम को बार-बार बताई गई समस्या

केंद्र सरकार की ओर दिल्ली हाईकोर्ट में पेश हुए एसजी तुषार मेहता ने कहा, “यह आईटी एक्ट की धारा 69ए के तहत आदेश है। आज फैसले के बाद की सुनवाई हुई और आज ही आदेश पारित होने की संभावना है। दूसरा, मुझे अपना जवाब दाखिल करना है। मैं कल सुबह 8 बजे ऐसा कर सकूंगा।”

आगे कहा, “इन्हें बार-बार फोन करके बताया गया कि ये समस्याएं हैं और आपको अपना सिस्टम ठीक करना होगा। लेकिन वे ऐसा करने में विफल रहे। मैंने उदाहरण दिए हैं और उनके साथ जानकारी साझा की है। कई माध्यम हैं। जो प्रचार किया जा रहा है और जो प्रसारित किया जा रहा है वह यह है कि यदि आप मुझे इतनी राशि देंगे, तो मैं आपसे 5 प्रश्न पूछूंगा। यह सिलसिला लगातार चल रहा है।”

साथ ही SG तुषार मेहता ने दिल्ली हाई कोर्ट से इस मामले पर कल (18 जून) सुनवाई करने का अनुरोध किया, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

विवादित आदेश देखिए- टेलीग्राम के वकील

टेलीग्राम की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता ने कहा, “विवादित आदेश को देखिए। इसमें बिल्कुल भी चर्चा नहीं की गई है। मंत्रालय ने 1 जून से प्रक्रिया शुरू की थी। बैठकें हुईं, दोनों पक्षों के बीच पत्राचार हुआ। उन्होंने विभिन्न माध्यमों की सूची दी, हमने उसे लागू किया। सरकार के आदेश में उन संवादों का कोई जिक्र नहीं है।”

कल कुछ चौंकाने वाला दिखा सकता हूं- एसजी तुषार मेहता

मामले की सुनवाई कल कराने पर जोर देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा, “रातोंरात कुछ नहीं होने वाला। अगर कल कोर्ट में यह मामला आता है, तो मैं कुछ चौंकाने वाली चीज दिखा सकता हूँ।”

पूरे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने की अनुमति नहीं देता- ध्रुव मेहता

इस पर वकील ध्रुव मेहता ने कहा कि आईटी कानून विशिष्ट जानकारी को ब्लॉक करने की अनुमति देता है, न कि पूरे प्लेटफॉर्म को। उन्होंने कहा, “यह बहुत व्यापक आदेश है। कुछ बातें अच्छी हैं और कुछ बुरी, सिर्फ इसलिए कि कुछ बातें बुरी हैं, आप पूरे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक नहीं कर सकते। क्या मुझे सिर्फ इसलिए भुगतना पड़ेगा क्योंकि वे कुछ खास चैनलों पर भरोसा करते हैं? इंटरनेट सेवा प्रदाताओं ने हमारे प्लेटफॉर्म तक पहुंच पूरी तरह से अवरुद्ध कर दी है।”

उन्होंने आगे कहा कि सरकारी आदेश में प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का कोई आधार नहीं है, जिसका सॉलिसिटर जनरल ने खंडन किया। उन्होंने अदालत को आगे बताया, “उन्होंने मुझे ईमेल किया। एक घंटे के भीतर मैंने जवाब दिया और उन्हें की गई कार्रवाई की जानकारी दी। तो फिर यह आधार कहाँ से आया कि मैंने कोई कार्रवाई नहीं की? मैंने नेक इरादे से कार्रवाई की है। पहले से ही जरूरी कदम उठाए गए हैं। इमरजेंसी क्या है? यह सब 1 जून से चल रहा है। अचानक 16 जून को आप ऐसा कर देते हैं?

उन्होंने आगे कहा, “मेरी समस्या यह है कि विवादित आदेश में कोई तर्क नहीं दिया गया है। मेरा निवेदन है कि जब तक वे जवाब दाखिल नहीं करते, तब तक एक अंतरिम आदेश जारी किया जाना चाहिए। प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाना कानून की दृष्टि से टिकाऊ नहीं हो सकता।”

केंद्र को जारी किया नोटिस

इसके बाद जस्टिस तेजस कारिया ने आदेश में कहा, “नोटिस जारी करें, नोटिस स्वीकार कर लिया गया है। हमने याचिकाकर्ता के वकील और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुन ली हैं। प्रतिवादी अपने सभी दस्तावेजों ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए स्वतंत्र हैं।”

इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट ने 18 जून 02.30 बजे होगी।

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रूसी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम ने दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती दी। जिसके तहत NEET-UG री-एग्जाम से पहले एप पर अस्थायी रोक लगाई गई है। कोर्ट इस मामले पर आज सुनवाई करेगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने मंगलवार को सरकार की तरफ से टेलीग्राम पर बैन की जानकारी दी थी। यह रोक 22 जून 2026 तक लागू रहेगी। टेलीग्राम का मैसेज-एडिटिंग फीचर भी 30 जून तक बंद किया गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें