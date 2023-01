Mughal Garden का नाम बदला गया, अब अमृत उद्यान के नाम से पहचाना जाएगा

Mughal Garden: केंद्र सरकार ने मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया है।

Mughal Garden का नाम बदला गया अब अमृत उद्यान: (फोटो सोर्स: @VivekAwasthi89)

Mughal Garden: केंद्र सरकार ने शनिवार (28 जनवरी, 2023) को राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन (Mughal Garden) का नाम बदलकर अमृत उद्यान (Amrit Udhyan) कर दिया। भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ‘अमृत महोत्सव (Amrit Mahotsav)’ की थीम को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की डिप्टी प्रेस सचिव नविका गुप्ता ने कहा, ‘स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन उद्यान को अमृत उद्यान का नाम दिया है। अमृत उद्यान (Amrit Udhyan) का उद्घाटन रविवार (29 जनवरी, 2023) को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Droupadi Murmu) द्वारा किया जाएगा और 31 जनवरी से 26 मार्च तक यह उद्यान दो महीने के लिए खुला रहेगा। हालांकि, राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट पर दोनों नामों का उल्लेख है – मुगल गार्डन और अमृत उद्यान। वेबसाइट का कहना है कि 15 एकड़ में फैले अमृत उद्यान को अक्सर राष्ट्रपति महल की आत्मा के रूप में चित्रित किया गया है। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान पर्यटकों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र है। यहां पर ब्रिटिश और मुगल दोनों के उद्यानों की झलक मिलती है। इसे बनाने के लिए एडविन लुटियंस ने पहले देश-दुनिया के उद्यानों की स्टडी की थी। इस उद्यान में पौधरोपण में करीब एक साल का वक्त लगा था।

