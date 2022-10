सरकार ने छापे 10 हजार इलेक्टोरल बॉन्ड, हर एक की कीमत एक करोड़ रुपये- RTI से बड़ा खुलासा

भारतीय स्टेट बैंक ने 2 आरटीआई के जवाब में बताया कि 1 अगस्त से 29 अक्टूबर के बीच 10,000 चुनावी बॉन्ड प्रिंट किए गए। हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनावों के लिए चुनावी बॉन्ड की किश्त की 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच बिक्री की गई थी।

हिमाचल और गुजरात चुनावों के लिए चुनावी बॉन्ड की किश्त की 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच बिक्री की गई (फोटो- द इंडियन एक्सप्रेस)

