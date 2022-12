NSC की ब्याज दरों में इजाफा, पोस्ट ऑफिस के टर्म डिपॉडिट और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स पर भी 1 जनवरी से ज्यादा मिलेगा ब्याज

Govt Hikes Interest Rates on NSC: केंद्र सरकार ने NSC की ब्याज दरों में इजाफा किया है।

Government hikes interest rates on NSC: (प्रतीकात्मक फोटो)

