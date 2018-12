सरकार ने मुम्बई के जिन्ना हाउस को इंटरनेशनल कल्चरल सेंटर बनाने का फैसला लिया है। इसे हैदराबाद हाउस की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। बीते कई सालों से इस इमारत को गिराकर कल्चरल सेंटर बनाने की मांग हो रही थी। अब केंद्र सरकार ने जिन्ना हाउस को विकसित करने की हरी झंडी दे दी है। शहर के मालाबार में स्थित जिन्ना हाउस पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी दावा कर चुका है। पाकिस्तान इसे वाणिज्य दूतावास बनाना चाहता है। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे 1936 में बनवाया था।

बीते एक दशक से भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंगल प्रभात लोढा इस इमारत को गिराकर सांस्कृतिक केंद्र बनाने की मांग कर रहे थे। विधायक लोढा इस मामले को राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक ले गए। लोढा ने बताया कि, 10 साल से मैं और अन्य लोग जिन्ना हाउस को कल्चरल सेंटर में तब्दील करने की मांग कर रहे थे। जिस पर अब सरकार ने जिन्ना हाउस को इंटरनेशनल कल्चरल सेंटर में बदलने का फैसला लिया है। लोढा ने इस फैसले के लिए पीएम मोदी और विदेश मंत्रालय को धन्यवाद भी दिया।

Mangal Prabhat Lodha, BJP MLA: Govt has decided to convert the Jinnah House (Mumbai) into an International Cultural Centre. It was a long-pending demand for which I & other people have been trying for last 10 yrs. I’m thankful to Modi ji&Sushma Swaraj ji for this decision.(19.12) pic.twitter.com/p4XyBd4xv6

