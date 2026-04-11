केंद्र सरकार ने शनिवार को डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) पर निर्यात शुल्क में भारी वृद्धि की घोषणा की है। जबकि पेट्रोल पर शुल्क अपरिवर्तित रखा है।

वित्त मंत्रालय के अनुसार, डीजल के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी 21.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 55.5 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। जबकि ATF (एविएशन टर्बाइन फ्यूल) पर ड्यूटी 29.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 42 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। संशोधित दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

सरकार ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब सरकार ईंधन की बढ़ती लागत के हवाई किराए पर पड़ने वाले प्रभाव को रोकने के उपायों पर विचार कर रही है। अधिकारी अस्थिर वैश्विक तेल कीमतों के बीच एयरलाइनों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए कर और शुल्क संबंधी उपायों की समीक्षा कर रहे हैं।

एटीएफ की बात करें तो, अंतरराष्ट्रीय मूल्य दबाव का केवल एक अंश ही घरेलू उड़ानों पर लागू हुआ है। सरकार के अनुसार, ये शुल्क सरकारी राजस्व बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि ईंधन निर्यातकों को कीमतों के अंतर का अनुचित लाभ उठाने से रोकने के लिए हैं।

पेट्रोलियम मंत्रालय ने 27 मार्च को एक विज्ञप्ति में कहा था, “ऐसे समय में जब अंतरराष्ट्रीय डीजल की कीमतों में भारी उछाल आया है। यह शुल्क निर्यात को हतोत्साहित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि रिफाइनरी उत्पादन का उपयोग मुख्य रूप से घरेलू मांग को पूरा करने के लिए किया जाए। भारतीय पेट्रोल पंपों पर ईंधन की पूरी आपूर्ति सुनिश्चित करना निर्यात के अवसरों से अधिक महत्वपूर्ण है, चाहे मौजूदा वैश्विक कीमतों पर वे कितने भी आकर्षक क्यों न हों।”

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी ने कहा था कि इन शुल्क दरों की समीक्षा हर पखवाड़े की जाएगी, ताकि इन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रचलित ईंधन कीमतों के अनुरूप बनाया जा सके।

27 मार्च से लागू हुई दरों के अनुसार, सरकार के अनुमानानुसार निर्यात शुल्क से एक पखवाड़े में लगभग 1,500 करोड़ रुपये का राजस्व लाभ होने का अनुमान है। निर्यात शुल्क में वृद्धि से राजस्व लाभ और भी अधिक हो सकता है। डीजल और जेट ईंधन पर निर्यात शुल्क के साथ-साथ, सरकार ने 27 मार्च को पेट्रोल और डीजल की घरेलू बिक्री पर उत्पाद शुल्क में भी कटौती की थी, ताकि ईंधन की बिक्री में भारी नुकसान झेल रही तेल और ईंधन कंपनियों को कुछ राहत मिल सके। डीजल और एटीएफ पर निर्यात शुल्क से होने वाला लाभ, उत्पाद शुल्क में कटौती के कारण सरकार को होने वाले अनुमानित 7,000 करोड़ रुपये प्रति पखवाड़े के राजस्व नुकसान का एक छोटा सा हिस्सा ही होगा।

भारत की कुल शोधन क्षमता लगभग 260 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) है, जो घरेलू खपत से ज्यादा है। जिससे भारत परिष्कृत ईंधन का शुद्ध निर्यातक बन जाता है। डीजल और एटीएफ भारत द्वारा निर्यात किए जाने वाले प्रमुख पेट्रोलियम ईंधन हैं।

रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) रिफाइनरी से ईंधन निर्यात पर डीजल और एटीएफ पर निर्यात शुल्क लागू नहीं होता है। आरआईएल का जामनगर मेगा रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स, जो विश्व का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स है। उसमें 35.2 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) की एसईजेड रिफाइनरी और 33 मिलियन टन प्रति वर्ष की घरेलू टैरिफ क्षेत्र (DTA) रिफाइनरी है। सीबीआईसी के अनुसार, न्यायिक निर्णयों के अनुसार एसईजेड रिफाइनरियों पर निर्यात शुल्क लागू नहीं होता है। यहां तक ​​कि जब रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद इसी तरह के शुल्क लगाए गए थे, तब भी सरकार ने एसईजेड रिफाइनरियों को इन शुल्कों से स्पष्ट रूप से छूट दी थी।

पश्चिम एशिया युद्ध के चलते होर्मुज जलमार्ग का महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग लगभग बंद हो जाने से कच्चे तेल और ईंधन की कीमतें वैश्विक स्तर पर बढ़ गई हैं। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तेल और गैस आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, और देश में ईंधन की कीमतें वैश्विक तेल और ईंधन मूल्य मानकों से जुड़ी हुई हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो जाने से,जहां से वैश्विक तेल और प्राकृतिक गैस प्रवाह का पांचवां हिस्सा गुजरता था। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई है और कीमतें आसमान छू रही हैं। हालांकि कच्चे तेल, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता के मामले में भारत की स्थिति अच्छी रही है, फिर भी उसे ऊंची कीमतों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।

पेट्रोलियम एवं मानव संसाधन मंत्रालय (PNG) ने X पर 1 अप्रैल को एक पोस्ट में कहा था कि पिछले एक महीने में वैश्विक पेट्रोलियम कीमतों में 100% तक की वृद्धि के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनियां 1 अप्रैल, 2026 को खुदरा विक्रय मूल्य (RSP) पर पेट्रोल पर 24.40 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 104.99 रुपये प्रति लीटर की कम वसूली कर रही हैं। 28 फरवरी को पश्चिम एशिया युद्ध की शुरुआत के बाद से, वैश्विक एटीएफ की कीमतें लगभग दोगुनी होकर 27 मार्च के अंतिम सप्ताह में 195.19 डॉलर प्रति बैरल हो गईं, जबकि 28 फरवरी को समाप्त सप्ताह के लिए यह 99.40 डॉलर प्रति बैरल थीं। यह आंकड़े एयरलाइंस के वैश्विक उद्योग निकाय, आईएटीए द्वारा संकलित किए गए हैं। कच्चे तेल और उससे प्राप्त एटीएफ जैसे उत्पादों की कीमतों के बीच का अंतर (क्रैक स्प्रेड) तिगुना होकर 27 मार्च को समाप्त सप्ताह के लिए 81.44 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि 27 फरवरी को समाप्त सप्ताह के लिए यह 27.83 डॉलर प्रति बैरल था।

पेट्रोल-डीजल पर 10 रुपये घटाई गई एक्साइज ड्यूटी, मोदी सरकार का बड़ा फैसला

मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपये घटा दी है। इस फैसले के बाद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटकर 3 रुपये प्रति लीटर रह गई है। डीजल पर एक्साइज ड्यूटी शून्य हो गई। पिछले कुछ दिनों से देश के अलग-अलग राज्यों में पेट्रोल-डीजल की पैनिक बाइंग हो रही है, उस बीच सरकार ने यह फैसला लिया है। पढ़ें पूरी खबर।