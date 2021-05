मोदी सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि वैक्सीन के बगैर टीका उत्सव कैसे मनाएं। न तो इस बात का जवाब है कि कोरोना के कहर को वैक्सीन की कमी के बीच कैसे काबू किया जाएगा, लेकिन गुरुवार को सरकार ने वैक्सिनेशन को लेकर नए नियम गढ़ दिए। अब अब कोविशील्ड की दो डोज के बीच 12-16 सप्ताह का अंतर होगा। एक्सपर्ट की राय सरकार ने मान ली है।

दरअसल, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन अम्युनाइजेशन (NTAGI) ने अपनी रिपोर्ट में सरकार से इस आशय की सिपारिशें की थीं। सरकार पहले से वैक्सीन की कमी से जूझ रही है। उसने बगैर देर किए सारी सिफारिशों को ओके कर दिया। नए नियमों में कहा गया है कि जो व्यक्ति कोरोना को मात दे चुका है, उसे छह माह तक वैक्सीन की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान रहे कि पहले कोविशील्ड की दो डोज के बीच 8 सप्ताह का अंतर था। खास बात है कि कोवैक्सीन के मामले में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

The COVID Working Group chaired by Dr N K Arora has recommended extension of the gap between the first and second doses of COVISHIELD vaccine to 12-16 weeks. The present gap between the two doses of COVISHIELD vaccine is 6-8 weeks: Government of India

