सरकारें सिफारिशें नहीं सुनतीं : रवि चोपड़ा

भू एवं पर्यावरण विशेषज्ञ प्रोफेसर रवि चोपड़ा का कहना है कि आज जोशीमठ की बर्बादी के पीछे 1976 से लेकर अब तक की सरकारों द्वारा भू-विशेषज्ञों एवं पर्यावरण विशेषज्ञों की विभिन्न कमेटियों की सिफारिशों की अनदेखी करना मुख्य वजह है।

जोशीमठ में भूस्‍खलन के कारण घर क्षतिग्रस्‍त होने से लोगों में रोष । ( फोटो-इंडियन एक्‍सप्रेस )।

