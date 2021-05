देश में इस समय महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है लेकिन सरकार का दावा है कि मार्च के मुकाबले अप्रैल महीने में रिटेल महंगाई में कमी दर्ज की गई है। बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल महीने में रिटेल मंहगाई गिरकर 4.29% पर आ गई जबकि मार्च महीने में यह 5.52% दर्ज की गई थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने ये आंकड़े जारी किए हैं।

बता दें कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा मापी गई देश की रिटेल महंगाई अप्रैल के महीने में 4.29 प्रतिशत पर आ गई। वहीं मार्च में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) के संदर्भ में मापा जाने वाला भारत का कारखाना उत्पादन 22.4 प्रतिशत बढ़ गया है। मालूम हो कि मार्च महीने के दौरान रिटेल मंहगाई 5.52 प्रतिशत थी। हाल ही में हुए रॉयटर्स पोल के मुताबिक, अप्रैल में रिटेल महंगाई दर घटकर तीन महीने के निचले स्तर 4.20 प्रतिशत पर आ गई थी। यह लगातार पांचवां महीना है जब सीपीआई का डेटा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के ऊपरी मार्जिन के 6 फीसदी के भीतर आया है। सरकार ने केंद्रीय बैंक से मार्च 2026 को समाप्त होने वाली पांच साल की अवधि के लिए रिटेल महंगाई को 4 प्रतिशत पर 2 प्रतिशत के मार्जिन के साथ बनाए रखने के लिए कहा है।

