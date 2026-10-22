Raj Thackeray News: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे ने बुधवार को दावा किया कि अगले दो से पांच महीनों में देश में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगले 3 से 4 महीनों के अंदर इस देश में कुछ बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है।

राज ठाकरे ने ये बातें मुंबई प्रेस क्लब में अनुभवी फोटोग्राफर गजानन दुधालकर की ‘डांस ऑफ डेमोक्रेसी’ (लोकतंत्र का नृत्य) नामक फोटोग्राफी प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए कहीं।

मैं चुनाव बैलेट पेपर से कराने की वकालत कर रहा हूं- राज ठाकरे

राज ठाकरे ने कहा, “2018 से ही मैं चुनाव बैलेट पेपर से कराने की वकालत कर रहा हूं। उस समय, मैंने कई राष्ट्रीय नेताओं और चुनाव आयुक्तों से मुलाकात की थी। तब लोग मेरी बात नहीं समझ पाए थे, लेकिन अब वे इसे समझ रहे हैं। मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए। एक मतदाता के रूप में, मुझे यह तसल्ली और भरोसा होना चाहिए कि मेरा वोट सही तरीके से डाला गया है।”

मनसे प्रमुख ने कहा, “दुनिया के अधिकांश विकसित देशों में चुनाव के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है। फ्रांस में, जब एक मतदाता ने शिकायत की, तो वहां ईवीएम का इस्तेमाल बंद कर दिया गया और देश वापस बैलेट पेपर पर लौट आया तो फिर, भारत में ईवीएम की क्या जरूरत है।” राज ठाकरे ने चेतावनी देते हुए कहा, “यह तय है कि अगले 3 से 4 महीनों के भीतर इस देश में कुछ बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। आने वाले समय में, सरकार से जुड़े कई आंतरिक मामले सामने आएंगे। सरकार एक के बाद एक गलतियां करती रहेगी, अगर आने वाले महीनों में पूरा देश सड़कों पर उतर आए, तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी।”

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए ठाकरे ने कहा कि 2014 में केंद्र में बीजेपी की सत्ता में वापसी केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से हुई थी, न कि आरएसएस की वजह से। इसलिए, सत्ता परिवर्तन का फैसला मोदी और देश की जनता के बीच होगा, जनता के मन में क्या चल रहा है, यह भागवत के नियंत्रण में नहीं है। भले ही कुछ लोग यह दावा करें कि कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन समय के साथ बदलाव आना तय है, ठाकरे ने संघ पर तंज कसते हुए पूछा, “क्या ‘हाफ-पैंट’ (निकर) आखिरकार ‘फुल-पैंट’ (पतलून) में नहीं बदल गए?”

लॉरेंस बिश्नोई को लेकर क्या बोले राज ठाकरे?

लॉरेंस बिश्नोई को लेकर राज ठाकरे ने कहा, “लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों को जेल से बाहर निकालकर अच्छी तरह पीटा जाना चाहिए। वरना, कानून का डर कैसे बना रहेगा, मैंने कई बार कहा है, हमारे पास ‘कानून’ तो है, लेकिन ‘व्यवस्था’ (ऑर्डर) की कमी है। मुझे मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस पर पूरा भरोसा है; अगर उन्हें पूरी छूट दी जाए, तो वे अपराध दर को शून्य पर ला सकते हैं।”

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भारतीय जनता पार्टी की नेता और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के पति पराकला प्रभाकर एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने जा रहे हैं। साथ ही, वे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग का भी समर्थन करेंगे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…