फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI2379 में मंगलवार को आए गंभीर एयर टर्बुलेंस के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने डिटेल्ड स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि पूरे मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और घटना से जुड़े हर पहलू की जांच की जाएगी।
सुरक्षित उतरा विमान, 8 यात्री और 4 क्रू अस्पताल में भर्ती
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक, 4 अगस्त 2026 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI2379, जो एयरबस A320 (VT-EXO) विमान से फुकेत से दिल्ली आ रही थी, उड़ान के दौरान कुछ समय के लिए ऊंचाई में अचानक बदलाव का सामना करना पड़ा।
इसके बाद विमान पूरी तरह स्थिर हो गया और दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। विमान में 137 यात्री (जिनमें 3 बच्चे शामिल थे) और 8 क्रू सदस्य (2 पायलट और 6 केबिन क्रू) सवार थे।
लैंडिंग के तुरंत बाद मेडिकल टीमों ने सभी यात्रियों और क्रू की जांच की। एहतियात के तौर पर 8 यात्रियों और 4 केबिन क्रू सदस्यों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। मंत्रालय ने बताया कि सभी की हालत स्थिर है और उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। बाकी यात्रियों को भी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई गई।
हालांकि बाद में एयर इंडिया ने अपडेट जारी करते हुए बताया कि कुल 17 लोग (13 यात्री और 4 क्रू सदस्य) घायल हुए थे। इनमें से शाम तक 5 यात्रियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि बाकी का इलाज जारी है।
मंत्री राम मोहन नायडू ने अस्पताल पहुंचकर जाना हाल
घटना के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू स्वयं दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल पहुंचे। उनके साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव और DGCA के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
मंत्री ने घायल यात्रियों और क्रू सदस्यों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिया। इसके अलावा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने फोर्टिस और मेदांता अस्पताल जाकर इलाज की व्यवस्थाओं की समीक्षा की तथा अस्पताल प्रशासन और एयर इंडिया के साथ समन्वय बनाए रखा।
विमान को जांच के लिए हैंगर भेजा गया
मंत्रालय ने बताया कि घटना के बाद विमान को विस्तृत तकनीकी जांच के लिए हैंगर में भेज दिया गया है। साथ ही विमान के फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (FDR) और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (CVR) को सुरक्षित कर लिया गया है। इन दोनों उपकरणों के डेटा का एनालिसिस कर यह पता लगाया जाएगा कि उड़ान के दौरान अचानक ऊंचाई में बदलाव क्यों हुआ और टर्बुलेंस की वास्तविक स्थिति क्या थी।
DGCA ने शुरू की विस्तृत जांच
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने इस घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान फ्लाइट रिकॉर्ड, मौसम संबंधी जानकारी, विमान की तकनीकी स्थिति और क्रू की रिपोर्ट सहित सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी।
DGCA के एक अधिकारी के अनुसार, पायलट ने उड़ान के दौरान एक केबिन क्रू सदस्य के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना दी थी। सूत्रों के मुताबिक, विमान को तेज टर्बुलेंस के दौरान लगभग 300 फीट की अचानक ऊंचाई में गिरावट का सामना करना पड़ा, हालांकि पायलटों ने स्थिति पर तुरंत नियंत्रण पा लिया।
यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि मंत्रालय और DGCA पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। घायलों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है और जांच पूरी होने के बाद आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
मंत्रालय ने दोहराया कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस घटना के कारणों का पता लगाने के लिए हर जरूरी तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रिया अपनाई जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि विमान को अचानक आए इस गंभीर टर्बुलेंस और ऊंचाई में बदलाव की वास्तविक वजह क्या थी।
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थाईलैंड के फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट मंगलवार, 4 अगस्त को उस समय भयावह हादसे का शिकार होते-होते बच गई, जब उड़ान के दौरान विमान अचानक तेज एयर टर्बुलेंस की चपेट में आ गया। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।