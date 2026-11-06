कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह के उस ऐलान पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं जिसमें कहा गया है कि पंचायती राज मंत्रालय की सामाजिक कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान के लिए अब आधार कार्ड की जगह वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल किया जाएगा।

राहुल गांधी ने इस फैसले को एक ‘साजिश’ करार दिया है। उनका आरोप है कि सरकारी योजनाओं का लाभ वोटर आईडी से जोड़ने के पीछे गहरी रणनीति है। इससे लोगों के सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के अधिकार पर असर पड़ सकता है।

SIR के जरिए वोटर लिस्ट से नाम हटाने का लगाया आरोप

राहुल गांधी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दावा किया कि यह घोषणा विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची से नाम हटाने की बड़ी कोशिश का हिस्सा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया के तहत लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि अगर इसे नहीं रोका गया तो आने वाले समय में और भी लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं।

‘बीजेपी से नाराज लोगों को बनाया जा रहा निशाना’

राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट से सबसे ज्यादा उन लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं जो बीजेपी से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के मंत्री का यह ऐलान और SIR की प्रक्रिया आपस में जुड़ी हुई हैं। राहुल गांधी ने लोगों से इस पूरे मामले को समझने की अपील भी की।

हालांकि वोटर आईडी को सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान के लिए इस्तेमाल करने के फैसले और SIR के तहत नाम हटाने के बीच संबंध को लेकर राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि इस खबर में नहीं की गई है।

आधार कार्ड से नहीं होगा सरकारी योजनाओं का भुगतान: केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा है कि जल्द ही लाभार्थियों को उनके आधार नंबर के आधार पर भुगतान करने की व्यवस्था बदल दी जाएगी। इसकी जगह ऐसी व्यवस्था लागू होगी जिसमें लाभार्थियों की पहचान बायोमेट्रिक जानकारी और वोटर आईडी (EPIC) नंबर के जरिए की जाएगी।

पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री सिंह ने पिछले शुक्रवार को पंचायती राज मंत्रालय की ओर से आयोजित राष्ट्रीय जन योजना अभियान 2026-27 की कार्यशाला में यह बात कही।