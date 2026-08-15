योग गुरु बाबा रामदेव ने देश की हालिया स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि उनके स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं, बिजली, पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। अगर किसी विद्यालय में शिक्षक हैं तो किताबें नहीं हैं और शिक्षक हैं तो किताबें नहीं हैं।

पेपर लीक मामले को लेकर बाबा रामदेव शनिवार को हरिद्वार में कहा कि कुछ जगहों पर नकल चरम है तो कहीं पेपर ही लीक हो जाता है। उन्होंने कहा कि अगर छात्रों ने 10वीं-12वीं पास भी कर लिया तो उसके नंबर भी कहीं जुड़ते नहीं हैं। कंपटीटिव एग्जाम के आधार पर ही आगे विश्विद्यालय में एडमिशन होता है।

बाबा रामदेव ने कहा कि इन सबके बाद भी जब सरकारी नौकरी की बारी आए तो इंटरव्यू के दौरान 90 से 99 प्रतिशत घोटाला होता है। क्योंकि अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति-वर्ग और समुदाय को नौकरी पर रख लेते हैं, बाकि को धक्का मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही अपमानजनक है और लोकतंत्र के खिलाफ है। यह न्याय के भी खिलाफ है।

‘घपले ठीक कर लो, नहीं तो ऐसा न हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े’

योग गुरु ने कहा कि एक तरफ हम सत्यमेव जयते, “यतो धर्मस्ततो जयः” (जहाँ धर्म है, वहाँ विजय है) की बात करते हैं। इसको हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, लेकिन जब कहीं इंटरव्यू की बारी आती है तो वहां पहले से तय लोगों से 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ रुपये लेकर भर्ती करते हैं।

उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा। बिना किसी का नाम लिए रामदेव ने कहा कि सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं।

रामदेव ने यह भी साफ किया कि आंदोलन के नाम पर अराजकता का समर्थक नहीं हूं, लेकिन एक बार जरूर है कि देश में घपला बहुत है। यह घपले ठीक कर लो, नहीं तो ऐसा न हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े।

राहुल गांधी ने अंकिता भंडारी मर्डर केस का उठाया मुद्दा, बोले- BJP की विकृत मानसिकता है अपराधियों को बचाना

लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे अंकिता के माता-पिता से दिल्ली में मुलाकात की है। राहुल गांधी ने खुद इस बात की एक्स पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट के जरिए उत्तराखंड के इस बहुचर्चित मामले का मुद्दा उठाया है। साथ ही कांग्रेस नेता ने भाजपा और उत्तराखंड की धामी सरकार पर भी हमला बोला है। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस घटना को चार साल बीत चुके हैं, लेकिन परिवार आज भी न्याय का इंतजार कर रहा है। पढ़ें पूरी खबर।