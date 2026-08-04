बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री 5 अगस्त (बुधवार) को नई दिल्ली में आयोजित एक साउथ एशिया के फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब के कार्यक्रम को वर्चुअल तरीके से संबोधित करने वाली हैं। इसको लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक तनाव देखने को मिल रहा है। इस तनाव के बीच पूरे विवाद को लेकर भारत का स्पष्टीकरण भी सामने आ गया है। MEA के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने शेख हसीना की स्पीच को लेकर कहा है कि सरकार का शेख हसीना की स्पीच से कोई लेना-देना नहीं है।

क्या कहा विदेश मंत्रालय ने?

रणधीर जायसवाल ने कहा है, “आप जिस बातचीत की बात कर रहे हैं उसे एक प्राइवेट मीडिया ऑर्गनाइज कर रहा है। सरकार का इसमें कोई लेना-देना नहीं है और वह फोरम में बताए गए किसी भी विचार का सपोर्ट नहीं करती है।” हर दो हफ्ते में होने वाली मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस इवेंट में सरकार का कोई रोल नहीं है। बता दें कि बांग्लादेश ने शेख हसीना के प्रस्तावित भाषण पर चिंता जताई है और इसको लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक तनाव की स्थिति है।

बांग्लादेश को शेख हसीना की स्पीच पर है आपत्ति

बता दें कि पिछले साल शेख हसीना ने बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद अपना मुल्क छोड़ दिया था और उस वक्त वह भारत आई थीं, लेकिन उसके बाद से वह कहां है इसको लेकर आधिकारिक रूप से कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन बांग्लादेश का दावा यही है कि शेख हसीना भारत की ही शरण में हैं और बुधवार को अचानक से संबोधन देंगी। बांग्लादेश का कहना है कि शेख हसीना की स्पीच से हाल ही में हुए द्विपक्षीय संबंधों में सुधार पर बुरा असर पड़ सकता है। सोमवार को बांग्लादेश के फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर हुमायूं कबीर और ढाका में भारत के नए हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी के बीच हुई मीटिंग में यह मुद्दा उठा था।

ब्रिक्स समिट के लिए बांग्लादेश को दिया है इन्विटेशन

रणधीर जायसवाल ने इस मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को भारत के बाइलेटरल विजिट के लिए एक फॉर्मल इनविटेशन दिया गया था। जहां तक ​​BRICS समिट की बात है भारत ने BIMSTEC के मौजूदा चेयर के तौर पर बांग्लादेश के PM को नई दिल्ली में 18वें BRICS समिट के आउटरीच सेशन में शामिल होने के लिए अलग से इनविटेशन दिया है। यह इनविटेशन BRICS में आउटरीच सेशन के लिए फॉलो किए जा रहे स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के हिसाब से दिया गया है। दूसरे रीजनल ग्रुप्स के हेड्स को भी इसी तरह इनवाइट किया गया है।” बता दें कि 18वां ब्रिक्स सम्मेलन इसी साल सितंबर में भारत में आयोजित होना है।

#WATCH | Delhi: Responding to ANI's question on Sheikh Hasina's scheduled address at an event hosted by the Foreign Correspondents' Club of South Asia in New Delhi on August 5, MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, "The interaction you are referring to is being organised by a… pic.twitter.com/RzPcoNSJKZ — ANI (@ANI) August 4, 2026

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बांग्लादेश के कानून मंत्री ने कहा कि देश वापस लौटने पर पूर्व पीएम शेख हसीना को समर्पण करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कानून मंत्री एम असदुज्जमां ने गुरुवार को कहा कि बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत से लौटने पर तुरंत गिरफ्तार किए जाने की संभावना है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हसीना को सीधे अदालत में पहुंचकर आत्मसमर्पण करने का मौका नहीं मिलेगा। यहां पढ़ें पूरी खबर…