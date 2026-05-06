Government Formation Tamil Nadu, West Bengal, Assam, Kerala, Puducherry LIVE Updates: 2026 के विधानसभा चुनावों ने तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरल और पुडुचेरी की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। नतीजों के साथ ही अब सबकी नजर सरकार गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तारीख, समय पर टिकी हुई है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और तमिलगा वेत्रि कड़गम (TVK) के प्रदर्शन ने सियासी समीकरण बदल दिए हैं। असम में नई सरकार के गठन से पहले जहां सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं तमिलनाडु में टीवीके और AIADMK नेताओं की मुलाकात के बाद सियासी हलकों में नए समीकरण बनते नज़र आ रहे हैं। चेन्नई में TVK नेता एन. आनंद ने AIADMK के एडप्पाडी के. पलानीस्वामी से उनके घर पर मुलाकात की है।

कहीं सत्ता बरकरार रखने की चुनौती है तो कहीं नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कब होगा शपथ ग्रहण? हम आपको पांचों राज्यों में सरकार के गठन से जुड़ी हर बड़ी खबर के बारे में बताएंगे। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस लाइव ब्लॉग में मिलेंगे…

यह भी पढ़ें: भाजपा ने बंगाल की 207 सीटों पर शानदार जीत कैसे हासिल की? ये रहे महत्वपूर्ण पहलू

Live Updates