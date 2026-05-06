Go to Live Updates

Government Formation Tamil Nadu, West Bengal, Assam, Kerala, Puducherry LIVE Updates: 2026 के विधानसभा चुनावों ने तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरल और पुडुचेरी की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। नतीजों के साथ ही अब सबकी नजर सरकार गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तारीख, समय पर टिकी हुई है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और तमिलगा वेत्रि कड़गम (TVK) के प्रदर्शन ने सियासी समीकरण बदल दिए हैं। असम में नई सरकार के गठन से पहले जहां सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं तमिलनाडु में टीवीके और AIADMK नेताओं की मुलाकात के बाद सियासी हलकों में नए समीकरण बनते नज़र आ रहे हैं। चेन्नई में TVK नेता एन. आनंद ने AIADMK के एडप्पाडी के. पलानीस्वामी से उनके घर पर मुलाकात की है।

कहीं सत्ता बरकरार रखने की चुनौती है तो कहीं नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कब होगा शपथ ग्रहण? हम आपको पांचों राज्यों में सरकार के गठन से जुड़ी हर बड़ी खबर के बारे में बताएंगे। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस लाइव ब्लॉग में मिलेंगे…

यह भी पढ़ें: भाजपा ने बंगाल की 207 सीटों पर शानदार जीत कैसे हासिल की? ये रहे महत्वपूर्ण पहलू

Live Updates
12:20 (IST) 6 May 2026

Assam Government Formation LIVE Updates: TVK नेता ने की AIADMK के एडप्पाडी के. पलानीस्वामी से मुलाकात

चेन्नई में TVK नेता एन. आनंद ने AIADMK के एडप्पाडी के. पलानीस्वामी से मुलाकात के बाद उनके आवास से रवाना हुए।

https://twitter.com/ANI/status/2051905079083741228

11:48 (IST) 6 May 2026

Assam Government Formation LIVE Updates: असम में सीएम हिमंता का इस्तीफा

असम में नई सरकार के गठन से पहले सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने सीएम पद से इस्तीफा सौंप दिया है। राज्यपाल ने उन्हें कार्यवाहक सीएम बनाया है।

11:44 (IST) 6 May 2026

ममता बनर्जी के आवास के बाहर सुरक्षा कम

ममता बनर्जी के आवास के बाहर से हटी सुरक्षा बैरिकेडिंग, अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर भी घटाई गई सिक्योरिटी...पढ़ें पूरी खबर...

11:12 (IST) 6 May 2026

असम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सौंपी राज्यपाल को विधायकों की सूची

असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग गोयल ने गुवाहाटी स्थित लोकभवन में राज्यपाल को प्रतिनिधिमंडल के साथ निर्वाचित विधायकों की सूची सौंपी।

https://twitter.com/ANI/status/2051899663842959483

11:10 (IST) 6 May 2026

Government Formation LIVE Updates: पश्चिम बंगाल में दो चरणों में हुए थे चुनाव

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को हुए। मतों की गिनती चार मई को हुई। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 294 सदस्यीय विधानसभा में 207 सीटें जीतकर शानदार सफलता दर्ज की और राज्य में तृणमूल कांग्रेस के लगातार 15 वर्षों के शासन का अंत कर दिया।

11:09 (IST) 6 May 2026
Government Formation LIVE Updates: बंगाल में हिंसा के बाद CEC की चेतावनी

मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने संबंधित अधिकारियों को पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा और तोड़फोड़ में शामिल लोगों को तुरंत गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। निर्वाचन आयोग का यह निर्देश राज्य में मंगलवार को चुनाव के बाद हुई हिंसा की कथित घटनाओं में दो लोगों की मौत और कई पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ के बाद आया है। अधिकारी ने बताया कि कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, कोलकाता पुलिस आयुक्त और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशकों के साथ-साथ सभी जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षकों और अन्य अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में निरंतर गश्त बनाए रखने के निर्देश जारी किए हैं।

समाचार एजेंसी भाषा

11:08 (IST) 6 May 2026

Government Formation LIVE Updates: तमिलनाडु में 7 मई को हो सकता है नई सरकार का गठन

तमिलनाडु में 7 मई को नई सरकार का गठन हो सकता है। मंगलवार को टीवीके नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में सी. जोसेफ. विजय को विधायक दल का नेता चुना गया।

11:07 (IST) 6 May 2026

Government Formation LIVE Updates: बंगाल में 8 मई को बीजेपी विधायक दल की बैठक

पश्चिम बंगाल में 8 मई को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में बंगाल के नए सीएम का नाम तय होगा।

11:06 (IST) 6 May 2026

Government Formation LIVE Updates: नई सरकार के गठन की हर जानकारी

नमस्कार, जनसत्ता के चुनाव से जुड़े इस लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। हम आपको पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद सरकार गठन की हर जानकारी देंगे लाइव...