Government Formation Tamil Nadu, West Bengal, Assam, Kerala, Puducherry LIVE Updates: 2026 के विधानसभा चुनावों ने तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरल और पुडुचेरी की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। नतीजों के साथ ही अब सबकी नजर सरकार गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तारीख, समय पर टिकी हुई है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और तमिलगा वेत्रि कड़गम (TVK) के प्रदर्शन ने सियासी समीकरण बदल दिए हैं। असम में नई सरकार के गठन से पहले जहां सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं तमिलनाडु में टीवीके और AIADMK नेताओं की मुलाकात के बाद सियासी हलकों में नए समीकरण बनते नज़र आ रहे हैं। चेन्नई में TVK नेता एन. आनंद ने AIADMK के एडप्पाडी के. पलानीस्वामी से उनके घर पर मुलाकात की है।
कहीं सत्ता बरकरार रखने की चुनौती है तो कहीं नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कब होगा शपथ ग्रहण? हम आपको पांचों राज्यों में सरकार के गठन से जुड़ी हर बड़ी खबर के बारे में बताएंगे। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस लाइव ब्लॉग में मिलेंगे…
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Assam Government Formation LIVE Updates: TVK नेता ने की AIADMK के एडप्पाडी के. पलानीस्वामी से मुलाकात
चेन्नई में TVK नेता एन. आनंद ने AIADMK के एडप्पाडी के. पलानीस्वामी से मुलाकात के बाद उनके आवास से रवाना हुए।
Assam Government Formation LIVE Updates: असम में सीएम हिमंता का इस्तीफा
असम में नई सरकार के गठन से पहले सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने सीएम पद से इस्तीफा सौंप दिया है। राज्यपाल ने उन्हें कार्यवाहक सीएम बनाया है।
ममता बनर्जी के आवास के बाहर सुरक्षा कम
ममता बनर्जी के आवास के बाहर से हटी सुरक्षा बैरिकेडिंग, अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर भी घटाई गई सिक्योरिटी...पढ़ें पूरी खबर...
असम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सौंपी राज्यपाल को विधायकों की सूची
असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग गोयल ने गुवाहाटी स्थित लोकभवन में राज्यपाल को प्रतिनिधिमंडल के साथ निर्वाचित विधायकों की सूची सौंपी।
Government Formation LIVE Updates: पश्चिम बंगाल में दो चरणों में हुए थे चुनाव
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को हुए। मतों की गिनती चार मई को हुई। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 294 सदस्यीय विधानसभा में 207 सीटें जीतकर शानदार सफलता दर्ज की और राज्य में तृणमूल कांग्रेस के लगातार 15 वर्षों के शासन का अंत कर दिया।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने संबंधित अधिकारियों को पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा और तोड़फोड़ में शामिल लोगों को तुरंत गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। निर्वाचन आयोग का यह निर्देश राज्य में मंगलवार को चुनाव के बाद हुई हिंसा की कथित घटनाओं में दो लोगों की मौत और कई पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ के बाद आया है। अधिकारी ने बताया कि कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, कोलकाता पुलिस आयुक्त और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशकों के साथ-साथ सभी जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षकों और अन्य अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में निरंतर गश्त बनाए रखने के निर्देश जारी किए हैं।
समाचार एजेंसी भाषा
Government Formation LIVE Updates: तमिलनाडु में 7 मई को हो सकता है नई सरकार का गठन
तमिलनाडु में 7 मई को नई सरकार का गठन हो सकता है। मंगलवार को टीवीके नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में सी. जोसेफ. विजय को विधायक दल का नेता चुना गया।
Government Formation LIVE Updates: बंगाल में 8 मई को बीजेपी विधायक दल की बैठक
पश्चिम बंगाल में 8 मई को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में बंगाल के नए सीएम का नाम तय होगा।
Government Formation LIVE Updates: नई सरकार के गठन की हर जानकारी
नमस्कार, जनसत्ता के चुनाव से जुड़े इस लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। हम आपको पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद सरकार गठन की हर जानकारी देंगे लाइव...