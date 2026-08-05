झारखंड में JPSC, JSSC CGL और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार है और उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।

मीडिया से बातचीत में हेमंत सोरेन ने कहा कि भर्ती परीक्षा अनियमितताओं के मामले में कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। जांच एजेंसियां विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही हैं और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि जल्द ही इस मामले का ठोस समाधान सामने आएगा।

सरकार से बातचीत को तैयार सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा, ”सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। जिनकी भी कोई मांग है, वे सामने आकर अपनी बात रखें। सरकार पहले से कई मुद्दों से अवगत है और यदि छात्र अपनी बात रखेंगे तो उनकी मांगों पर निश्चित रूप से गंभीरता से विचार किया जाएगा।”

उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल उनकी केंद्रीय गृह मंत्री से इस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हुई है लेकिन जरूरत पड़ने पर वे इस संबंध में चर्चा करेंगे।

इससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने भी आंदोलनरत अभ्यर्थियों के समर्थन का ऐलान किया। पार्टी के महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद पांडेय ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगों के समाधान के लिए अगले एक-दो दिनों में उच्चस्तरीय समिति का गठन करेगी। उन्होंने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अगले दो से तीन दिनों के भीतर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का आरोप

गौरतलब है कि 14वीं JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 5 जुलाई को घोषित होने के बाद अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया था। इसके बाद से छात्र लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा जवाबदेही की मांग कर रहे हैं।

बुधवार को छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि वह छात्रों के समर्थन में अपना अनशन जारी रखेंगे। हालांकि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की अपील के बाद उन्होंने पूर्ण उपवास की बजाय केवल खाना छोड़ने और पानी पीते रहने का फैसला किया। वांगचुक ने छात्रों के आंदोलन को अपना समर्थन जारी रखने का भरोसा भी दिया।

झारखंड में छात्र क्यों कर रहे आंदोलन?

झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (JPSC) की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट बीती 2 जुलाई को घोषित हुआ। आयोग ने 2,204 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया और 18 से 20 जुलाई के बीच मेंस परीक्षा कराने का कार्यक्रम जारी कर दिया। हालांकि, रिजल्ट आते ही विवाद शुरू हो गया। सबसे पहले अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि आयोग ने कैटेगरी-वाइज कटऑफ जारी नहीं की। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक कथित ओएमआर शीट वायरल हुई। दावा किया गया कि एक अभ्यर्थी ने सिर्फ 48 सवालों के जवाब दिए थे, फिर भी उसे मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर दिया गया। पढ़ें पूरी खबर….