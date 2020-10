केन्द्र सरकार ने त्योहारों के मौसम को देखते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर गाइडलाइंस जारी की है। इन गाइडलाइंस का मकसद त्योहारों के मौसम में कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकना है। सरकार के निर्देशों के अनुसार, कोरोना के कंटेनमेंट जोन्स में किसी भी तरह की सांस्कृतिक गतिविधि पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी।

सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर जारी किया गया है। सरकार ने राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों को यह छूट दी है कि वह अपनी सहूलियत के हिसाब से अतिरिक्त कदम उठा सकते हैं। सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक 6 फीट की दूरी रखना जरूरी होगा। साथ ही मास्क, फेस कवर का इस्तेमाल, इवेंट से पहले और बाद में सैनेटाइजर का इंतजाम और उसका इस्तेमाल जरूरी होगा।

सार्वजनिक जगह पर खांसने और छींकने के दौरान विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थल पर किसी के भी थूकने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। सभी दर्शकों को फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। कार्यक्रम के दौरान किसी संदिग्ध के मिलने पर उसे आइसोलेट करने की व्यवस्था, उसे मास्क आदि देने की व्यवस्था करना जरुरी होगा।

Ministry of Culture issues detailed Standard operating procedure for cultural functions & programs on preventive measures to contain spread of COVID-19; cultural activities shall continue to be prohibited inside containment zones. pic.twitter.com/OIQGmShyZ0

— ANI (@ANI) October 15, 2020