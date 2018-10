केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) में मचे उथल-पुथल को लेकर पहली बार सरकार की तरफ से टिप्पणी आई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सीबीआई में विचित्र और दुभार्ग्यपूर्ण स्थिति पैदा हुई है। डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर पर आरोप लगे हैं। पर इनकी जांच सरकार नहीं कर सकती। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के पास जांच का अधिकार है। वित्त मंत्री ने आगे साफ किया कि दोनों अधिकारी फिलहाल छुट्टी पर हैं, जिन पर सीवीसी की सिफारिश से ही कार्रवाई की जा सकती है।

जेटली ने ये बातें बुधवार (24 अक्टूबर) को कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं। वह बोले, “सीबीआई प्रतिष्ठित जांच एजेंसी है और इसकी गरिमा बरकरार रखने के लिए मामले की सही जांच होना जरूरी है। डायरेक्टर पर स्पेशल डायरेक्टर ने आरोप लगाए हैं, जबकि स्पेशल डायरेक्टर पर सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। सीबीआई के शीर्ष अफसरों पर गंभीर आरोप लगे हैं। अब इसकी जांच कौन करेगा? और उस दौरान निष्पक्षता जरूरी होगी। पर सरकार इस मामले की जांच नहीं कर सकती है।”

सुनें, पत्रकारों से और क्या बोले जेटली-

#WATCH: Union Min Arun Jaitley says, “CVC in its yesterday’s meeting said neither these 2 officers (Arun Verma & Rakesh Asthana) nor any agency under their supervision can investigate charges against them. So the officers will sit out by going on leave. It’s an interim measure” pic.twitter.com/NHffr1WLeD

