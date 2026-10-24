सऊदी अरब के किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बुधवार को हूतियों ने कई ड्रोन हमले किए थे। इन हमलों में गोरखपुर के रहने वाले कमलेश पांडे की जान चली गई थी। अब कमलेश के परिवार को डर है कि उन्हें उनकी बॉडी घर लाने के लिए कई दिन इंतज़ार करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस हमले ने इलाके में एयरपोर्ट के कामकाज में रुकावट डाल दी है। हमले में मारे गए दो लोगों में से एक 36 साल के कमलेश पांडे पिछले पांच साल से दम्मम एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट पुशबैक ऑपरेटर के तौर पर काम कर रहे थे और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले थे।

हूतियों ने रियाद में सऊदी अरब की डिफेंस मिनिस्ट्री, यानबू में सऊदी अरामको की फैसिलिटी और किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले किए थे। कमलेश पांडे का परिवार अब इस नुकसान से जूझ रहा है और एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की वजह से फ्लाइट में रुकावटों के बीच, उनकी बॉडी मिलने को लेकर भी उलझन में है।

परिवार ने क्या कहा?

कमलेश के छोटे भाई मुकेश पांडे ने कहा, “रियाद में भारतीय दूतावास ने हमें बताया था कि हमें दो दिन में बॉडी मिल जाएगी, लेकिन अब वे कह रहे हैं कि इसमें समय लग रहा है। हमें फ्लाइट में रुकावट के बारे में पता चला है और हमें डर है कि इसमें और भी ज़्यादा समय लगेगा। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि बॉडी को जल्द से जल्द घर लाने का इंतज़ाम किया जाए।” गोरखपुर में डिलीवरी बॉय का काम करते हैं।

मुकेश ने आगे कहा, “कमलेश हमारे घर का सहारा थे। हालांकि वे गोरखपुर से हज़ारों किलोमीटर दूर रहते थे, लेकिन हमने उनकी जानकारी के बिना कभी कोई कदम नहीं उठाया। बुधवार शाम को उनकी मौत से कुछ घंटे पहले, मैंने उनसे बात की और हमारे खेत की खेती के बारे में पूछा। हम दिन में लगभग दो बार बात करते थे और हर बड़े फैसले पर उनसे सलाह लेते थे।”

सऊदी अरब जाने से पहले कमलेश पांडे बेंगलुरु एयरपोर्ट पर काम करते थे। मुकेश ने कहा, “वे बेहतर मौके और सैलरी के लिए चले गए। बुधवार शाम को जब हमला हुआ, तब वे एयरपोर्ट पर ड्यूटी पर थे।”

क्या करते थे कमलेश?

परिवार ने कहा कि कमलेश पांडे एक खास ट्रैक्टर चला रहे थे, जिसे टग कहते हैं, जिसका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट को डिपार्चर से पहले टर्मिनल गेट से सुरक्षित रूप से पीछे ले जाने के लिए किया जाता है। रियाद में भारतीय दूतावास ने गुरुवार को परिवार को मौत की जानकारी दी। कमलेश पांडे, किसान हरीश चंद्र पांडे के चार बच्चों में से दूसरे नंबर के थे। इंटरमीडिएट पास कमलेश पांडे पिछले साल दिसंबर में एक शादी में शामिल होने के लिए भारत लौटे थे। वह इस साल मार्च में भी पासपोर्ट का मामला सुलझाने के लिए लौटे थे।

परिवार में कौन कौन?

कमलेश पांडे के परिवार में उनकी पत्नी सुनीता और दो बेटियां तन्वी और तान्या हैं। हालांकि बांसगांव की लोकल पुलिस ने कहा कि उन्हें इस हादसे के बारे में वहां के लोगों से पता चला है और उन्हें अभी तक कमलेश पांडे की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली है। गोरखपुर के सर्कल ऑफिसर अनुज कुमार सिंह ने कहा कि वे अधिकारियों से जानकारी वेरिफाई कर रहे हैं।

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सऊदी अरब में स्थित भारतीय दूतावास ने गुरुवार को बताया कि दम्माम में किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक हमला हुआ है जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। मारे गए लोगों में एक भारतीय नागरिक है। इसके अलावा इस हमले में 8 लोगों के घायल होने की जानकारी है। घायलों में भी दो भारतीय शामिल हैं। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। पढ़ें पूरी खबर