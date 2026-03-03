Pahalgam Terror Attack: कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी की रेकी करने के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया GoPro Hero 12 Black कैमरा का लिंक चीन के एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास मिला है। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन में ही इसे पहलगाम आतंकी हमले से एक साल पहले एक्टिवेट किया गया था।

लेटर रोगेटरी क्या है?

इस तथ्य के सामने आने के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) अब एक लेटर रोगेटरी जारी करने वाली है क्योंकि कैमरे के एक्टिवेशन, शुरुआती इस्तेमाल और कमर्शियल ट्रेल से जुड़ी जानकारी चीन के अधिकार क्षेत्र में आती है। बता दें कि लेटर रोगेटरी एक देश की कोर्ट की तरफ से दूसरे देश की न्यायपालिका के लिए एक फॉर्मल, डिप्लोमैटिक रिक्वेस्ट होती है। जम्मू में स्पेशल NIA जज ने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स (MHA) ने इस प्रोसेस को अपनी मंजूरी दे दी है।

आतंकी हमले की जांच के दौरान तब ये बातें सामने आईं जब हमले की साजिश और उसे अंजाम देने से जुड़ी अलग-अलग चीजों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच की गई। मामले की जांच करते हुए, NIA ने डिवाइस के खरीदार, एंड यूजर और उससे जुड़े टेक्निकल रिकॉर्ड की डिटेल्स हासिल करने के लिए US-बेस्ड निर्माता, Go Pro B.V. को एक नोटिस जारी किया।

निर्माता का जवाब कोर्ट में पेश किया

NIA ने स्पेशल कोर्ट में मैन्युफैक्चरर का जवाब पेश किया, “यह कैमरा AE ग्रुप इंटरनेशनल लिमिटेड को सप्लाई किया गया था, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में एक डिस्ट्रीब्यूटर है; और कैमरा 30.01.2024 को डोंगगुआन, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में एक्टिवेट किया गया था।”

हालांकि, सेंट्रल काउंटर-टेररिज्म एजेंसी अब तक कैमरे के एंड-यूजर रिकॉर्ड या चीन से जम्मू-कश्मीर तक इसके ट्रांसपोर्टेशन का पता नहीं लगा पाई है। पूरा चैनल जानने के लिए और कैमरा यूजर्स के रिकॉर्ड का पता लगाने के लिए, उसने जम्मू में स्पेशल NIA कोर्ट से चीनी अधिकारियों को एक फॉर्मल, ज्यूडिशियल रिक्वेस्ट भेजने का ऑर्डर मांगा।

स्पेशल कोर्ट ने NIA को चीनी अधिकारियों को एक लेटर रोगेटरी भेजने की मंजूरी दे दी और जांच अधिकारी को लेटर रोगेटरी की एक सॉफ्ट कॉपी, उसके ट्रांसलेशन के साथ, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी (MLAT) पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया।

IPCU को भेजने का निर्देश दिया गया

साथ ही, NIA के जांच अधिकारी को फिजिकल लेटर रोगेटरी (एक ओरिजिनल और दो फोटोकॉपी) के तीन सेट, चीनी में ट्रांसलेट की गई कॉपी के साथ, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन यूनिट (IPCU) को भेजने का निर्देश दिया गया, जिसे आगे डिप्लोमैटिक चैनलों के जरिए चीनी अधिकारियों को LR भेजने का निर्देश दिया गया है। CBI की IPCU यूनिट ग्लोबल एजेंसियों और इंटरपोल के साथ बातचीत के लिए नोडल यूनिट है।

NIA ने बताया कि कैमरा बनाने वाली कंपनी ने डिवाइस के एंड-यूजर रिकॉर्ड की जानकारी न होने की वजह से कुछ कमियां बताईं। NIA ने कोर्ट को बताया, “बनाने वाली कंपनी ने आगे कहा है कि उसके पास कोई डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन नहीं है। उस डिवाइस का एक्टिवेशन, शुरुआती इस्तेमाल और कमर्शियल ट्रेल पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अधिकार क्षेत्र में आता है, और खरीदने वाले, एंड-यूजर और उससे जुड़े टेक्निकल रिकॉर्ड का पता लगाने के लिए जरूरी जानकारी सिर्फ चीनी अधिकारियों की कानूनी मदद से ही मिल सकती है, इसलिए यह अर्जी दी गई है।”

बड़ी साजिश का पता लागने की कोशिश

स्पेशल NIA जज ने लेटर रोगेटरी जारी करने की रिक्वेस्ट को मंजूरी देते हुए ऑर्डर में कहा, “क्योंकि मांगी गई जानकारी अब तक बहुत जरूरी है, इसलिए जब्त किए गए डिवाइस यानी कैमरा, GoPro B. V. की कस्टडी, यूजर, एट्रिब्यूशन और सबूतों से जुड़े लिंक की चेन पता करनी है, जिसे चीन में मौजूद एक डिस्ट्रीब्यूटर AE ग्रुप इंटरनेशनल लिमिटेड को सप्लाई किया गया था।”

जज ने एप्लीकेशन और लेटर रोगेटरी को सक्षम चीनी ज्यूडिशियल अथॉरिटी को जारी करने की इजाजत दे दी, ताकि बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए मदद मांगी जा सके और खरीदार, एंड यूजर और उससे जुड़े टेक्निकल रिकॉर्ड का पता लगाया जा सके।

गौरतलब है कि आतंकवादियों ने 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में एक नेपाली टूरिस्ट समेत 26 लोगों को मार डाला था। जवाब में, भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में आतंकी लॉन्चपैड को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। फिर जुलाई में, भारत सरकार ने पार्लियामेंट में घोषणा की कि सुरक्षाकर्मियों ने इस कायरतापूर्ण हमले में शामिल तीन आतंकवादियों को मार गिराया है।