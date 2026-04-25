Google Trends: आज के दौर में क्रेडिट कार्ड केवल खर्च करने का साधन नहीं रहा, बल्कि यह आपकी फाइनेंशियल पहचान का अहम हिस्सा बन गया है। बहुत से लोग कार्ड होने के बावजूद उसका इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे कर्ज से बचा जा सकता है। लेकिन यह सोच पूरी तरह सही नहीं है। अगर आप लंबे समय तक अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं करते हैं, तो इसका असर आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ सकता है।

जब आप कुछ समय तक कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते, तो तुरंत कोई बड़ी परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तो बैंक और फाइनेंशियल कंपनियां यह मानने लगती हैं कि आप क्रेडिट के मामले में सक्रिय नहीं हैं। इससे आपकी क्रेडिट प्रोफाइल कमजोर दिखने लगती है। आसान भाषा में कहें तो अगर आपके खाते में कोई गतिविधि नहीं है, तो आपका रिकॉर्ड अधूरा या कमजोर माना जाता है।

लंबे समय तक क्रेडिट कार्ड का उपयोग न करने से कई नुकसान हो सकते हैं। बैंक आपका अकाउंट बंद कर सकते हैं, जिससे आपकी पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री छोटी हो जाती है। इससे आपका क्रेडिट स्कोर प्रभावित होता है। इसके अलावा जब आपका कार्ड बंद होता है, तो आपकी कुल क्रेडिट लिमिट भी कम हो जाती है, जिससे आपका क्रेडिट उपयोग अनुपात बढ़ सकता है। इसका सीधा असर आपके स्कोर पर पड़ता है। भविष्य में जब आप पर्सनल लोन या होम लोन लेना चाहेंगे, तो आपको दिक्कत आ सकती है।

क्रेडिट स्कोर कई बातों को देखकर तय होता है। सबसे जरूरी है आपका पेमेंट रिकॉर्ड। अगर आप हर बार समय पर पूरा भुगतान करते हैं, तो आपका स्कोर अच्छा रहता है। देर से भुगतान करने या किस्त चूकने से स्कोर गिर सकता है। इसके अलावा यह भी देखा जाता है कि आप अपनी कुल लिमिट का कितना हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं। ज्यादा उपयोग करना सही नहीं माना जाता।

आपका अकाउंट जितना पुराना होता है, उतना बेहतर माना जाता है, क्योंकि इससे यह साबित होता है कि आप लंबे समय से जिम्मेदारी निभा रहे हैं। साथ ही अगर आपके पास अलग अलग तरह के लोन हैं और आप उन्हें सही तरीके से संभाल रहे हैं, तो यह आपके स्कोर को मजबूत बनाता है।

अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाए रखने के लिए जरूरी नहीं कि आप रोज कार्ड का इस्तेमाल करें, लेकिन इसे पूरी तरह छोड़ देना भी सही नहीं है। महीने में एक या दो बार छोटे खर्च करें और समय पर पूरा पेमेंट कर दें। इससे आपकी क्रेडिट प्रोफाइल मजबूत बनी रहती है और भविष्य में आपको आसानी से लोन मिल सकता है।

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एक क्रेडिट कार्ड यूजर को बड़ी राहत तब मिली, जब एक निजी बैंक की लापरवाही के कारण उसे 3.21 लाख रुपये का मुआवजा मिला। यह मामला तब सामने आया जब यूजर ने अपने अनुभव को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर साझा किया, जो तेजी से वायरल हो गया। यूजर के अनुसार, उसने मई 2025 में अपने दो क्रेडिट कार्ड बंद कराने के लिए बैंक को ईमेल किया था। इन कार्डों के नाम थे कोटक मिंत्रा और कोटक मोजो प्लेटिनम। कार्ड बंद कराने की वजह यह थी कि बैंक ने उसकी क्रेडिट लिमिट 1 लाख रुपये से घटाकर सिर्फ 10,000 रुपये कर दी थी। यूजर ने कार्ड बंद करने के लिए ईमेल के जरिए अनुरोध किया और इसके बाद दो बार रिमाइंडर भी भेजे, लेकिन बैंक की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक