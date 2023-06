गूगल पे ने यूपीआइ के लिए शुरू किया आधार आधारित सत्यापन

डिजिटल भुगतान सेवा मंच गूगल पे ने ऐप पर आधार कार्ड का उपयोग कर यूपीआइ सेवा शुरू करने का अतिरिक्त फीचर शुरू किया है। कंपनी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर। ( फोटो-इंडियन एक्‍सप्रेस)।

इस सेवा के तहत गूगल पे उपयोगकर्ता बिना डेबिट कार्ड के यूपीआइ पिन बना सकेगा। हालांकि उपयोगकर्ता इस सेवा का फायदा सिर्फ तभी उठा सकेगा जब उसका मोबाइल फोन नंबर, बैंक खाता और आधार नंबर आपस में जुड़े होंगे। गूगल पे ने एक बयान में कहा, आधार पर आधारित यूपीआइ सेवा से गूगल पे उपयोगकर्ता बिना डेबिट कार्ड के यूपीआइ पिन बना सकेंगे। जैसा कि यूपीआइ के करोड़ों भारतीय उपयोगकर्ता हैं, इससे कई और उपयोगकर्ताओं को यूपीआइ आइडी बनाने और उन्हें डिजिटल भुगतान करने में सक्षम बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। गूगल पे डेबिट कार्ड और आधार नंबर का इस्तेमाल करने के बाद खाते को सक्रिय कर देगा। उपयोगकर्ता को इनमें से किसी एक विकल्प को चुनना होगा।

