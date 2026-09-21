गूगल ने सोमवार को कहा कि वह भारत में बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री (CSAM) के मामलों की जानकारी सीधे भारतीय अधिकारियों को देने का प्रस्ताव दिया है। कंपनी ने गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के साथ ऐसी जानकारी शेयर करने की प्रक्रिया शुरू करने की पेशकश की है।

गूगल के इस कदम से भारत में CSAM मामलों की रिपोर्टिंग के तरीके में बदलाव हो सकता है। कंपनी अभी ऐसे मामलों की रिपोर्ट अमेरिका स्थित नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन (NCMEC) के जरिए करती है। हालांकि, I4C को सीधे जानकारी देने का प्रस्ताव फिलहाल चर्चा के स्तर पर है।

गूगल ने क्या कहा?

गूगल के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी ऑनलाइन बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को रोकने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसी सामग्री का पता लगाने, उसे रोकने, हटाने और उसकी रिपोर्ट करने के लिए तकनीक और संसाधनों का इस्तेमाल करती है।

प्रवक्ता के मुताबिक, भारत सरकार के साथ चल रही बातचीत के तहत गूगल ने CSAM से जुड़े मामलों में प्रासंगिक जानकारी I4C को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को लागू करने का प्रस्ताव दिया है। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गूगल ने यह प्रस्ताव किस मंत्रालय या विभाग के सामने रखा है।

अभी NCMEC को रिपोर्ट करता है गूगल

गूगल के मौजूदा सिस्टम के मुताबिक, जब कंपनी को अपने प्लेटफॉर्म पर CSAM का पता चलता है तो वह उस सामग्री को हटा देती है। इसके बाद मामले की रिपोर्ट अमेरिका स्थित NCMEC की साइबरटिपलाइन या संबंधित अधिकारियों को की जाती है।

रिपोर्ट में आपत्तिजनक सामग्री के साथ उससे जुड़ी दूसरी जानकारी भी हो सकती है। जरूरत पड़ने पर इसमें संबंधित यूजर या पीड़ित बच्चे की पहचान से जुड़ी जानकारी भी शामिल की जा सकती है। इसके बाद NCMEC उचित कार्रवाई के लिए यह जानकारी दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भेजता है।

मेटा भी I4C को सीधे करेगा रिपोर्ट

गूगल का यह प्रस्ताव मेटा की ओर से उठाए गए कदम के कुछ दिनों बाद सामने आया है। मेटा ने घोषणा की है कि वह बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों की जानकारी सीधे I4C द्वारा संचालित साइबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट करेगा।

15 सितंबर को मेटा के प्रवक्ता ने कहा था कि बच्चों की सुरक्षा कंपनी की प्राथमिकता है और अपराध करने वालों को जिम्मेदार ठहराने के लिए सरकार के साथ काम किया जाएगा। मेटा ने कहा कि वह अब ऐसे मामलों को सीधे I4C के साइबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट करेगा।

सरकार चाहती है भारतीय एजेंसियों को सीधे मिले जानकारी

बच्चों से जुड़ी यौन शोषण सामग्री को लेकर भारत सरकार की ओर से सोशल मीडिया और टेक कंपनियों पर निगरानी बढ़ाई गई है। यह मामला खास तौर पर मेटा के इंस्टाग्राम और फेसबुक प्लेटफॉर्म से जुड़ी एक BBC Eye जांच के बाद चर्चा में आया।

जांच में इंस्टाग्राम पर ऐसे विज्ञापनों का पता चला था, जिनमें ‘रेप वीडियो’ और ‘चाइल्ड वीडियो’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। ये विज्ञापन कथित तौर पर ऐसे टेलीग्राम चैनलों तक पहुंचाते थे, जहां CSAM की बिक्री का आरोप लगाया गया था।

MeitY ने मेटा अधिकारियों को किया था तलब

मामला सामने आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने मेटा के अधिकारियों को तलब किया था। सरकार का कहना था कि कंपनियों को ऐसे मामलों की जानकारी सिर्फ NCMEC जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों को नहीं देनी चाहिए, बल्कि भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भी सीधे इसकी जानकारी देनी चाहिए।

सरकार ने कहा है कि भारत में काम करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा बेहद जरूरी है। सरकार ने इसे ‘नॉन-नेगोशिएबल’ यानी ऐसा मुद्दा बताया है, जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता।

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