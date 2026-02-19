पहलगाम हमले के बाद से जम्मू-कश्मीर की सरकार घाटी में पर्यटन बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि इस समय बंद चल रहे तमाम पर्यटन स्थल मई तक खुलने की उम्मीद है।

उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार यूटी में 9 नए पर्यटन स्थलों को शुरू करने पर काम कर रही है। इनके जरिए जम्मू-कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री को और मजबूत करने और उसमें विविधता लाने में मदद मिलेगी। उमर ने कहा कि उनकी सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पर्यटन को फिर से पटरी पर लाने के लिए लगातार कई कदम उठाए हैं।

विधानसभा में बोलते हुए उमर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के प्रशासन ने टूरिज्म से जुड़े लोगों से लगातार संपर्क बनाए रखा और भरोसा कायम किया। इसी वजह से कई पर्यटन स्थल बंद होने के बाद भी टूरिस्ट धीरे-धीरे लौटने लगे और पर्यटन गतिविधियां शुरू हो गईं।

जानिए उमर के भाषण की बड़ी बातें

1)उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता पर्यटन स्थलों में इन्फ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है। उन्होंने कहा कि पर्यटक अक्सर पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग आते हैं जो बहुत सुंदर हैं लेकिन इन जगहों पर शौचालय और अन्य सुविधाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। सरकार इस पर काम कर रही है।

2)उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में पहली बार आ रहे पर्यटक को आकर्षित करना कठिन काम नहीं है लेकिन असली सफलता इस बात को सुनिश्चित करने में है कि वह वापस लौटकर भी आए। उमर ने कहा कि दोबारा आने वाले पर्यटक मजबूत और टिकाऊ इंडस्ट्री की पहचान होते हैं। सरकार का इस पर भी फोकस है।

3)मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय गुलमर्ग, सोनमर्ग जैसे पर्यटन स्थलों के होटल पैक हैं। श्रीनगर में भी बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। यह दर्शाता है कि टूरिज्म सेक्टर फिर से मजबूत हो रहा है। पहलगाम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किसी को यह अंदाजा नहीं था कि कश्मीर घाटी बेहद खराब हालात देखने पड़ेंगे।

