प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिडेस ने शुक्रवार को कई सेक्टर में आपसी सहयोग को गहरा करने पर फोकस करते हुए डेलीगेशन लेवल की बातचीत की। बातचीत के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिस्री मौजूद थे।

निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स की भारत यात्रा पर विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने कहा, “साइप्रस ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का लगातार समर्थन किया है। प्रधानमंत्री मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति ने आज हैदराबाद हाउस में हुई बैठक में व्यापक चर्चा की। चर्चा व्यापार और निवेश, रक्षा, प्रौद्योगिकी और इनोवेशन समेत कई मुद्दों पर केंद्रित थी।

सिबी जॉर्ज ने कहा, “दोनों नेताओं ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। यह यात्रा भारत-साइप्रस संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया है।” साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यूपीआई अगले साल से साइप्रस में चालू हो जाएगा।

#WATCH | Delhi | MEA Secretary (West) Sibi George says, "…The UPI will be operational in Cyprus from next year…" pic.twitter.com/rIzprRBHvg — ANI (@ANI) May 22, 2026

यूपीआई अगले साल साइप्रस में चालू हो जाएगा

सिबी जॉर्ज ने कहा, “साइप्रस में भारतीय समुदाय की संख्या लगभग 16000 है, जिसमें 5,000 भारतीय छात्र शामिल हैं और वे दोनों देशों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेतु का काम करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, हमने दोनों देशों के बीच कुछ निर्णय लिए हैं, जो इस समुदाय के लोगों और छात्रों के कल्याण से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में मदद करेंगे। इसके अलावा, हम आने वाले महीनों में एक मोबिलिटी पार्टनरशिप और एक सामाजिक सुरक्षा समझौते पर काम करने के लिए सहमत हुए हैं, जिसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा।”

बैठक के दौरान IMEC पर चर्चा हुई- सिबी जॉर्ज

सिबी जॉर्ज ने कहा, “बैठक के दौरान IMEC पर चर्चा हुई। आप जानते हैं कि IMEC हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। दोनों नेताओं ने माना कि वैश्विक व्यापार, कनेक्टिविटी और समृद्धि को नया रूप देने और बढ़ावा देने में इसमें परिवर्तनकारी क्षमता है। उन्होंने पूर्वी भूमध्य सागर और व्यापक मध्य पूर्व क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई और भारत से लेकर व्यापक मध्य पूर्व होते हुए यूरोप तक गहरी भागीदारी और आपस में जुड़े गलियारों को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया।”

पीएम मोदी ने राष्ट्रपति निकोस से मिलकर जताई खुशी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स से मिलकर खुशी जाहिर की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “दिल्ली में राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। हमने भारत-साइप्रस मित्रता को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर व्यापक विचार-विमर्श किया। हमारे राष्ट्रों के बीच घनिष्ठ संबंधों को देखते हुए, हमने अपनी मित्रता को एक ‘रणनीतिक साझेदारी’ (Strategic Partnership) के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया है। हमारी साझेदारी वास्तव में एक सुदृढ़ और भविष्योन्मुखी साझेदारी है, जिसकी जड़ें हमारे साझा मूल्यों में निहित हैं। हमारे राष्ट्रों के बीच बढ़ते निवेश संबंध अत्यंत हर्ष का विषय हैं और हमें आशा है कि आने वाले समय में हम अपने व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को और अधिक विस्तार देंगे।”

पीएम मोदी ने साइप्रस की महिला सांसद को दिया आशीर्वाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों के दौरे पर हैं। इसी क्रम में पीएम मोदी साइप्रस पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ। सोमवार को साइप्रस की एक सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए। पीएम मोदी साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिडेस के साथ निकोसिया के ऐतिहासिक केंद्र पहुंचे था, जहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ। यहां क्लिक कर पढे़ं पूरी खबर…