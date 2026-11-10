दिवाली के मौके पर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने राजधानी के लोगों को दो बड़ी सौगात देने का ऐलान किया है। एक तरफ दिल्ली में यमुना रिवर क्रूज सेवा शुरू होने जा रही है। वहीं दूसरी ओर 15 लाख से ज्यादा राशन कार्डधारक परिवारों को मुफ्त LPG सिलेंडर का लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि इन दोनों पहलों का मकसद दिल्लीवालों को नई सुविधाएं देना और त्योहार के मौके पर परिवारों को आर्थिक राहत पहुंचाना है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज सुबह 11 बजे यमुना रिवर क्रूज सेवा की शुरुआत करेंगी। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और सरकार के अन्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे।

दिल्ली सरकार के मुताबिक, यमुना रिवर क्रूज सेवा से लोगों को नदी पर घूमने और मनोरंजन का नया विकल्प मिलेगा। सरकार इसे यमुना को दिल्ली के लोगों के करीब लाने और राजधानी के रिवरफ्रंट को नई पहचान देने की दिशा में एक कदम बता रही है।

वहीं दिवाली पर दूसरी बड़ी राहत राशन कार्डधारक परिवारों को मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक, तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 15 लाख से अधिक परिवारों को मुफ्त LPG सिलेंडर का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए करीब 142 करोड़ रुपये की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।

इस दिवाली दिल्ली की माताओं-बहनों और उनके परिवारों की खुशियों में एक और सौगात जुड़ने जा रही है।



कल तालकटोरा स्टेडियम से 15 लाख से अधिक राशन कार्डधारक परिवारों को मुफ्त LPG सिलेंडर दिए जाएंगे। इसके लिए लगभग ₹142 करोड़ की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी।



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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस पहल की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि दिवाली पर दिल्ली की माताओं-बहनों और उनके परिवारों को एक और सौगात मिलने जा रही है। तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 15 लाख से ज्यादा राशन कार्डधारक परिवारों को मुफ्त LPG सिलेंडर का लाभ दिया जाएगा।

इस योजना के तहत लाभार्थियों को अनुदान की रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए मिलेगी। यानी सिलेंडर के लिए दी जाने वाली राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस कार्यक्रम में दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का मकसद परिवारों का घरेलू खर्च कम करना और महिलाओं की बचत बढ़ाना है, ताकि हर परिवार की दिवाली खुशियों से रोशन हो सके।

सरकार का कहना है कि इस पहल से त्योहार के समय परिवारों पर रसोई गैस का खर्च कम होगा और महिलाओं को बचत में मदद मिलेगी।

किन परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ?

इस योजना का फायदा दिल्ली के स्थायी निवासियों को मिलेगा। इसके लिए परिवार के पास वैध और सक्रिय राशन कार्ड होना जरूरी है। राशन कार्ड परिवार के मुखिया के नाम पर होना चाहिए। पात्र परिवारों को ही सरकार की ओर से तय आर्थिक सहायता दी जाएगी।

इस तरह दिवाली पर दिल्लीवालों को मनोरंजन के लिए यमुना रिवर क्रूज की नई सुविधा और लाखों राशन कार्डधारक परिवारों को गैस सिलेंडर के लिए आर्थिक मदद मिलने जा रही है।