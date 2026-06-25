होर्मुज जलमार्ग खुलते ही केंद्र सरकार ने इंडस्ट्रियल और कमर्शियल LPG ग्राहकों को राहत देने वाला फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने नॉन-डोमेस्टिक पैक्ड LPG की सप्लाई पर लगी सभी सेक्टर-वाइज पाबंदियां हटा दी हैं और सप्लाई को वेस्ट एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि संकट के दौरान बंद की गई बल्क LPG की आपूर्ति भी आंशिक रूप से बहाल कर दी गई है। अब उपभोक्ताओं को संकट से पहले की खपत का 50 प्रतिशत तक बल्क LPG उपलब्ध कराई जाएगी। इससे उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को काफी राहत मिलेगी।

In a major relief to industrial and commercial LPG consumers, the Government has removed all sectoral restrictions on the supply of Non-Domestic Packed LPG and restored supplies to the levels prevailing prior to the West Asia crisis. Further, the supply of bulk LPG, which had… pic.twitter.com/CyhdnnrxS2 — ANI (@ANI) June 25, 2026

मंत्रालय ने बताया कि पश्चिम एशिया संकट के समय घरेलू LPG उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आदेश जारी किए थे। इसके तहत C3-C4 गैस स्ट्रीम का उपयोग केवल LPG उत्पादन के लिए किया जा रहा था, जिससे पेट्रोकेमिकल और अन्य उद्योगों को मिलने वाली आपूर्ति प्रभावित हुई थी।

घरेलू LPG की उपलब्धता पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा

मंत्रालय के अनुसार, अब देश में LPG उत्पादन बढ़ने और बाहर से इंपोर्ट की जाने वाली LPG की उपलब्धता बेहतर होने के कारण सरकार ने C3-C4 स्ट्रीम को फिर से अन्य औद्योगिक उपयोगों के लिए उपलब्ध कराने का फैसला किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू LPG की उपलब्धता पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और देश में LPG का उत्पादन प्रतिदिन कम से कम 40 हजार मीट्रिक टन बनाए रखा जाएगा।

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