उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रस्तावित रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) कॉरिडोर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को मंजूरी दे दी है। यह रैपिड रेल दिल्ली को जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ती है। परियोजना पूरी होने के बाद दिल्ली और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच यात्रा का समय घटकर सिर्फ 21 मिनट रह जाने की उम्मीद है।

राज्य सरकार से मंजूरी मिलने के बाद अब DPR को अंतिम स्वीकृति के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ( Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA), भारत सरकार के पास भेज दिया गया है।

अधिकतम ऑपरेशनल स्पीड

आपको बता दें कि फिलहाल देश में दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर ही एकमात्र चालू RRTS कॉरिडोर है। यह 82.15 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम तक जाता है। नमो भारत ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है जबकि इसकी अधिकतम ऑपरेशनल स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है।

गुरुवार को नंद गोपाल गुप्ता ने लखनऊ स्थित पिकअप भवन में यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान क्षेत्र के समग्र और नियोजित विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को और बेहतर तथा आसान बनाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया।

आज पिकप भवन, लखनऊ में यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।



बैठक में क्षेत्र के समग्र एवं योजनाबद्ध विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। विशेष रूप से जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को और बेहतर एवं सुगम बनाने हेतु… pic.twitter.com/wzxJn6gbj2 — Nand Gopal Gupta 'Nandi' (@NandiGuptaBJP) May 21, 2026

दिल्ली-जेवर एयरपोर्ट RRTS परियोजना

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, मंत्री ने बताया कि दिल्ली-जेवर एयरपोर्ट RRTS कॉरिडोर के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) को राज्य सरकार से मंजूरी मिल गई है और इसे अंतिम मंजूरी के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को भेज दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, DPR में प्रस्तावित RRTS कॉरिडोर को दिल्ली-वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर से जोड़ने का भी प्रावधान किया गया है। इसके लिए एयरपोर्ट टर्मिनल पर एक विशेष स्टेशन विकसित करने की योजना है।

इस इंटिग्रेशन के बाद आने वाले समय में दिल्ली और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच यात्रा केवल लगभग 21 मिनट में पूरी की जा सकेगी।

नोएडा एयरपोर्ट पर 15 जून से फ्लाइट सर्विस

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान सेवाएं 15 जून से शुरू होने जा रही हैं। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च को किया था। यह दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। इससे पहले इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली-एनसीआर का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है।