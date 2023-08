बृजभूषण शरण सिंह की बढ़ी मुश्किलें, अवैध खनन समेत इन मामलों में NGT ने दिए जांच के आदेश

बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं।

बृजभूषण शरण सिंह। (फोटो-इंडियन एक्‍सप्रेस)।

महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ गयी हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने गोंडा के सांसद द्वारा अवैध रेत खनन, ओवरलोडेड ट्रकों को अवैध रूप से चलवाने के आरोपों की जांच के लिए संयुक्त कमेटी को आदेश दे दिया है। कमेटी को 7 नवंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। इस मामले में एमओईएफ, सीपीसीबी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त कमेटी कथित अवैध खनन और ओवरलोडेड ट्रकों के माध्यम से अवैध परिवहन के कारण पर्यावरणीय क्षति की जांच करेगी। एनजीटी ने निर्देश दिया है कि कमेटी एक हफ्ते के भीतर उस जगह का दौरा करेगी जहां अवैध खनन हो रहा है। कमेटी को 7 नवंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। नवंबर तक आएगी रिपोर्ट दरअसल, NGT से शिकायत की गई थी कि गोंडा में अवैध रेत खनन, ओवरलोडेड ट्रकों के चलने से परिवहन और पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है।जिसके बाद एनजीटी ने अवैध खनन, 700 ट्रकों के परिवहन पर रोक लग दी। एनजीटी को बताया गया कि तीन गांवों में अवैध खनन हो रहा है और यहां से निकाले जा रहे खनिज अवैध रूप से बेचे जा रहे हैं। इसके अलावा खनन के चलते सड़क और पुल को भी नुकसान पहुंचा है। शिकायत मिलने के बाद एनजीटी ने पर्यावरण मंत्रालय, प्रदूषण अधिकारियों और गोंडा के डीएम को संयुक्त जांच के आदेश दिए है। जिसकी रिपोर्ट नवंबर तक आने की उम्मीद है।

