कोल्हापुर में सोमवार को दूध का काम करने वाले हजारों किसानों ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उनका यह विरोध सरकार द्वारा ‘गोकुल डेयरी बोर्ड’ में सरकार द्वारा नामित चार निदेशकों को वोट देने का अधिकार दिए जाने के कुछ दिनों बाद हुआ है। वहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा है।

हाई कोर्ट के इस फैसले से पिछले महीने हुए चुनावों के नतीजे पलट सकते हैं और राज्य की सबसे बड़ी दुग्ध सहकारी संस्था, ‘कोल्हापुर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ मर्यादित’ का कंट्रोल सरकार के हाथों में जा सकता है।

कांग्रेस को मिली थी 13 सीट

पिछले महीने हुए चुनावों में, कांग्रेस एमएलसी सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले पैनल ने 25 निर्वाचित निदेशक सीटों में से 13 पर जीत हासिल की थी। उन्होंने महायुति समर्थित पैनल को हराया, जिसे 12 सीटें मिली थीं। इसके कुछ ही समय बाद, महायुति सरकार ने वोट देने के अधिकार वाले चार निदेशकों को नियुक्त करने का फैसला किया। इस कदम से पूरा समीकरण ही बदल गया और अब सहकारी संस्था का कंट्रोल भी बदल सकता है।

यदि सरकार की ओर से नामित ये चार सदस्य महायुति समर्थित निदेशकों के साथ मिलकर वोट देते हैं तो सत्ताधारी गठबंधन के पास 16 वोट हो जाएंगे, जबकि सतेज पाटिल के पक्ष में 13 वोट ही होंगे।

डेयरी बोर्ड अध्यक्ष पद का चुनाव 10 नवंबर यानी मंगलवार को कोल्हापुर में होना है। इसमें सरकार द्वारा नामित चार सदस्यों समेत सभी 29 निदेश वोट डालने के पात्र होंगे। सरकार ने मौजूदा बोर्ड पर यह अध्यादेश लागू करने का फैसला किया है, भले ही इसका पहले से ही विरोध हो रहा हो।

‘छिपा हुआ मकसद’: कांग्रेस बनाम महायुति

दो नवंबर को जस्टिस अभय आहूजा की अध्यक्षता वाली बेंच ने सतेज पाटिल के पैनल द्वारा दायर एक अलग याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि सभी 25 निर्वाचित निदेशकों को नोटिस जारी किए जाएं और 10 नवंबर को एक नई बैठक बुलाई जाए।

6 नवंबर को सरकार ने अध्यादेश जारी किया, इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने इसे चुनौती दी।

सोमवार को अंतरिम राहत की मांग को खारिज करते हुए वेकेशन बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस नीरज पी. धोटे ने कहा कि सरकार के कदम लंबित रिट याचिका के नतीजे पर निर्भर करेंगे।

कोर्ट ने कहा, “मेरी राय में, अंतरिम सुरक्षा या इसे अध्यादेश पर रोक लगाने की कोई आधार नहीं बनता है। ऐसे में अंतरिम आदेश या रोक की मांग को खारिज किया जाता है।”

शक्तियों का गलत इस्तेमाल है- याचिकाकर्ता

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी और आशुतोष कुंभकोनी ने वकील श्रीकृष्ण गनबावले के साथ मिलकर दलील दी कि यह अध्यादेश शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। उन्होंने आरोप भी लगाया कि इसे गोकुल चुनावों के नतीजों को बदलने के छिपे मकसद से जारी किया गया। उन्होंने इस फैसले को पूरी तरह से मनमाना बताया और रोक लगाने की भी मांग की।

सरकार की ओर से पेश हुए सीनियर वकील मुकुल रोहतगी और सरकारी वकील नेहा भिड़े पेश हुए। वहीं महायुति समर्थित निदेशकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल अंतुरकर और अनिल सखारे ने इन याचिकाओं का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि यह अध्यादेश कानून के मुताबिक ही जारी किया गया है।

कोर्ट ने दोनों पक्षों को रेगुलर बेंच के पास जाने की छूट दी और चुनाव अधिकारी को निर्देश दिया कि वे चुनाव की कार्यवाही, मतपत्रों और अन्य संबंधित दस्तावेजों को सुरक्षित रखें।

साथ ही यह भी आदेश दिया गया कि मतगणना के बाद, 25 निर्वाचित निदेशकों और सरकार द्वारा नामित चार निदेशकों के मतपत्रों को अलग-अलग रखा जाए, क्योंकि इस अध्यादेश की वैधता को चुनौती दी गई है।

कांग्रेस और NCP (SP) का विरोध प्रदर्शन

इस बीच, सोमवार को सतेज पाटिल के नेतृत्व में दशहरा चौक से कोल्हापुर कलेक्ट्रेट कार्यालय तक एक मार्च निकाला गया, जिसमें पश्चिमी महाराष्ट्र के हजारों किसान और राजनीतिक नेता शामिल हुए।

इस विरोध प्रदर्शन में किसान नेता राजू शेट्टी, कांग्रेस विधायक विश्वजीत कदम, लोकसभा सांसद विशाल पाटिल और धैर्यशील मोहिते-पाटिल, तथा NCP (SP) विधायक जयंत पाटिल शामिल थे। NCP (SP) सांसद सुप्रिया सुले ने भी इस विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया।

वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए, सतेज ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा चार निदेशकों को नियुक्त करने का फैसला तब लिया गया, जब महायुति समर्थित पैनल चुनाव हार गया था।

उन्होंने सार्वजनिक रूप से उन चार प्रस्तावित नामों पन्हाला से शिवाजी अदनाइक, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रवीणचंद्र हेंद्रे, कागल से कृष्णत पाटिल और सांगली से वकील प्रशांत पटोले का भी जिक्र किया और उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाए। सतेज पाटिल ने पूछा, “इनमें से कितनों के पास असल में भैंसें हैं, कौन जानता है?”

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