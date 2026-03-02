व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जीओसी) लेफ्टिनेंट जनरल पी.के. मिश्रा ने सोमवार को किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा की स्थिति और आतंकवाद विरोधी अभियानों की समीक्षा की। जीओसी मिश्रा ने सभी रैंकों को सतर्क, सक्रिय और मिशन पर केंद्रित रहने का निर्देश दिया।

जीओसी मिश्रा के साथ काउंटर-इंसर्जेंसी फोर्स (डेल्टा) के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अजय सिंह डबास भी थे।

व्हाइट नाइट कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा, “…जीओसी ने डेल्टा फोर्स की अटूट निष्ठा, सटीक परिचालन क्षमता और कर्तव्य के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने सभी रैंकों को सतर्क, सक्रिय और मिशन-केंद्रित रहने तथा हर कार्रवाई में पेशेवर मानकों को बनाए रखने का निर्देश दिया।”

मिश्रा के इस दौरे से कुछ दिन पहले ही किश्तवाड़ जिले में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े तीन पाकिस्तानी आतंकवादियों को सुरक्षा बलों द्वारा मुठभेड़ में मार गिराया गया था।

22 फरवरी को किश्तवाड़ के चतरू इलाके में दिनभर चले अभियान में कमांडर सैफुल्लाह समेत जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के तीन आतंकवादी मारे गए थे। सैफुल्लाह पिछले एक साल में एक दर्जन से अधिक मुठभेड़ों से बच निकला था।

इस बीच, पुलिस ने सैफुल्लाह और उसके गिरोह को रसद और सामग्री सहायता प्रदान करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स (OGWs) की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। आरोप है कि इन लोगों की सहायता से सैफुल्लाह और उसके गिरोह को पिछले कुछ सालों से सक्रिय रहने और ऊपरी इलाकों में सुरक्षा बलों से बचने में मदद मिली।

अधिकारियों ने बताया कि गिरोह ने भोजन, आश्रय, संचार माध्यम और वित्तीय सहायता की व्यवस्था करके मदद करने वाले संदिग्धों का पता लगाने के लिए कई टीमें गठित की हैं। पुलिस ने कहा है कि आतंकवादियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देने में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

