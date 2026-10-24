दक्षिण गोवा के मोरमुगाओ तालुका के वेलसाओ गांव की रहने वाली 51 वर्षीय सैंड्रा रोड्रिग्स का कहना है कि रेलवे की डबल ट्रैकिंग परियोजना के कारण उनके परिवार का घर चारों तरफ से रास्तों के मामले में घिर गया है। उनका परिवार अब अपने घर से आसानी से बाहर नहीं निकल पा रहा है। सैंड्रा 400 साल पुराने एक पुश्तैनी घर में रहती हैं, जिसके सामने से रेलवे लाइन गुजरती है।

सैंड्रा के मुताबिक, उनका पुश्तैनी घर इस इलाके में 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में रेलवे आने से भी बहुत पहले बनाया गया था। लेकिन अब रेलवे लाइन को दोहरी करने का काम चल रहा है। इस दौरान दक्षिण पश्चिम रेलवे (SWR) के ठेकेदार ने उनके घर के पास मिट्टी, मलबा और निर्माण में इस्तेमाल होने वाली दूसरी सामग्री डाल दी है। इससे घर तक पहुंचने वाली पारंपरिक सड़क, जिसे लेवल क्रॉसिंग 26 कहा जाता है, बंद हो गई है। परिवार के घर तक आने-जाने का पुराना रास्ता भी रुक गया है।

पड़ोसी की जमीन से होकर गुजरना पड़ता है

सैंड्रा का कहना है कि अब घर से बाहर निकलने के लिए उन्हें मजबूरन पड़ोसी की जमीन से होकर गुजरना पड़ता है, जबकि ऐसा करना उनकी नजर में किसी दूसरे की जमीन पर बिना अनुमति घुसने जैसा है। मलबे के कारण आपात स्थिति में एंबुलेंस और दमकल की गाड़ियों का घर तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। सैंड्रा कहती हैं, “मेरी कार हमारे घर के अहाते में ऐसे खड़ी है, जैसे कोई कैदी हो।”

वेलसाओ के लोग कई सालों से 363 किलोमीटर लंबी होस्पेट-टिनैघाट-वास्को द गामा रेलवे लाइन को दोहरी करने की परियोजना का विरोध कर रहे हैं। इस परियोजना को सरकारी कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) पूरा कर रही है। इसका उद्देश्य रेलवे लाइन की क्षमता बढ़ाना है, ताकि इस पर यात्री और मालगाड़ियों की संख्या बढ़ाई जा सके।

इस परियोजना के तहत टिनैघाट से वास्को तक 91 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को दोहरा करने का प्रस्ताव खास तौर पर विवादों में रहा है। इसमें कर्नाटक के कैसल रॉक से गोवा के कुलेम तक पश्चिमी घाट से होकर गुजरने वाला हिस्सा भी शामिल है।

पर्यावरण से जुड़े कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों का कहना है कि इस परियोजना से गोवा के मोरमुगाओ बंदरगाह से कर्नाटक तक कोयले की ढुलाई आसान हो जाएगी। इससे पश्चिमी घाट के नाजुक पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है।

वेलसाओ के लोगों का आरोप है कि परियोजना का काम करते समय उनकी जमीन से जुड़े अधिकारों, घरों तक आने-जाने के रास्तों और उनकी सेहत की अनदेखी की जा रही है।

ट्रेनों के आने-जाने से घरों की दीवारों में दरारें आईं

सैंड्रा के पड़ोसी ऑस्कर गोएस का कहना है कि जब ट्रेनें गुजरती हैं, तो उनके घर में कंपन होता है। इसके कारण घर की कुछ दीवारों में दरारें आ गई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर दिन औसतन सात मालगाड़ियां कोयला लेकर यहां से गुजरती हैं। इन ट्रेनों के कारण उड़ने वाली धूल उनके घरों पर जम जाती है।

रेलवे की डबल ट्रैकिंग परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में आगे रहने वाले संगठन ‘गोएंचो एकवोट’ के संस्थापक ऑरविल डोराडो रोड्रिग्स कहते हैं, “एक ही रेलवे ट्रैक की वजह से हम पहले से ही परेशान हैं। अगर यह डबल ट्रैकिंग परियोजना पूरी हो जाती है, तो कोयले की धूल का हमारी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।”

यह विरोध सिर्फ वेलसाओ तक सीमित नहीं है। परियोजना से पश्चिमी घाट के पर्यावरण को होने वाले संभावित नुकसान को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।

साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के कैसल रॉक से गोवा के कुलेम तक रेलवे लाइन को दोहरा करने के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की ओर से दी गई मंजूरी रद्द कर दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से गठित केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) की सिफारिशों को स्वीकार किया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि रेलवे लाइन को दोहरा करने की कोई ठोस वजह नजर नहीं आती। समिति के मुताबिक, इससे पश्चिमी घाट का नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो सकता है। पश्चिमी घाट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। यह देश के सबसे महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारों में से एक भी है।

समिति ने यह भी कहा था कि इस परियोजना से रेलवे नेटवर्क के सबसे कम कुशल हिस्से की क्षमता में केवल मामूली बढ़ोतरी होगी, जबकि यह हिस्सा पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील और जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र से होकर गुजरता है। इस क्षेत्र में एक बाघ अभयारण्य, दो वन्यजीव अभयारण्य और एक राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं।

क्या है रेलवे की डबल ट्रैकिंग परियोजना?

होस्पेट-टिनैघाट-वास्को द गामा रेलवे लाइन को दोहरा करने की परियोजना को 2010-11 के रेल बजट में मंजूरी दी गई थी। इसके बाद इसे अलग-अलग चरणों में पूरा किया जा रहा है।

सितंबर 2025 तक इस 363 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग में से 312 किलोमीटर हिस्से पर डबल ट्रैकिंग का काम पूरा हो चुका था और उसे चालू भी कर दिया गया था। हालांकि, गोवा के कुछ हिस्सों में काम अब भी बाकी था। इनमें कैसल रॉक से कुलेम तक का हिस्सा भी शामिल है। पर्यावरण संबंधी मंजूरियों के मुद्दों के कारण इस हिस्से का काम अटका हुआ था।

होस्पेट से वास्को के बीच मौजूदा सिंगल रेलवे लाइन साल 1900 में बिछाई गई थी। यह लाइन कर्नाटक के होस्पेट में लौह अयस्क की खदानों और औद्योगिक क्षेत्रों को वास्को स्थित मोरमुगाओ बंदरगाह से जोड़ती है। परियोजना का मकसद इस मौजूदा लाइन के साथ एक और रेलवे ट्रैक बिछाना है, ताकि इस मार्ग पर मालगाड़ियों और यात्री ट्रेनों की आवाजाही बढ़ाई जा सके।

कैसल रॉक से कुलेम के बीच 26 किलोमीटर लंबा हिस्सा इस परियोजना का सबसे विवादित भाग रहा है। यह पश्चिमी घाट के प्राकृतिक जंगलों से होकर गुजरता है और इसका स्थानीय लोगों तथा पर्यावरण कार्यकर्ताओं की ओर से कड़ा विरोध किया जा रहा है।

रेलवे का कहना है कि औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने और पर्यटन में इजाफा होने के कारण मौजूदा सिंगल लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही की क्षमता लगभग पूरी हो चुकी है। बढ़ती मांग को पूरा करने और अधिक मालगाड़ियों तथा यात्री ट्रेनों को चलाने के लिए इस लाइन को दोहरा करना जरूरी है। हालांकि, पर्यावरण कार्यकर्ता और स्थानीय निवासी रेलवे की इस दलील से सहमत नहीं हैं।

परियोजना के खिलाफ विरोध क्यों हो रहा है?

सितंबर 2025 में गोवा सरकार ने कहा था कि राज्य में कोयला परिवहन की क्षमता बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार ने उन खबरों को भी गलत बताया था, जिनमें कहा गया था कि होस्पेट-वास्को डबल ट्रैकिंग परियोजना के तहत कोयले की ढुलाई के लिए अतिरिक्त जमीन अधिग्रहीत की जा रही है।

वेलसाओ के स्थानीय लोगों का आरोप है कि रेलवे की दूसरी लाइन को अस्थायी बताकर लापरवाही से बिछाया गया है। उनका यह भी कहना है कि दक्षिण पश्चिम रेलवे के पास जमीन के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज नहीं होने के बावजूद वहां मिट्टी डाल दी गई है।

वेलसाओ रेलवे लाइन के पास जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद चल रहा है। यह मामला मडगांव स्थित दक्षिण गोवा के जिला न्यायाधीश की अदालत और सालसेते के सर्वेक्षण एवं भूमि अभिलेख निरीक्षक की अदालत में विचाराधीन है।

इस मामले में दक्षिण पश्चिम रेलवे ने किसी भी तरह की जबरन घुसपैठ, जमीन पर अवैध कब्जे या निजी संपत्ति में गैरकानूनी हस्तक्षेप के आरोपों से इनकार किया है। रेलवे का कहना है कि रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) और दक्षिण पश्चिम रेलवे डबल ट्रैकिंग का काम केवल उसी जमीन पर कर रहे हैं, जो रेलवे के कब्जे और इस्तेमाल में है।

दक्षिण पश्चिम रेलवे ने यह भी कहा है कि गोवा सरकार ने मई 2023 में गोवा भूमि राजस्व संहिता, 1968 के तहत सरकारी राजपत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित की थी। इसमें दर्ज किया गया था कि रेलवे के कब्जे और इस्तेमाल में मौजूद कुछ जमीनों के सर्वे नंबर तय नहीं किए गए थे। साथ ही, उन जमीनों के अधिकारों से जुड़े रिकॉर्ड फॉर्म 1 और 14 में भी उपलब्ध नहीं थे।

रेलवे ने आगे दलील दी है कि कैसल रॉक से वास्को द गामा तक के रेल मार्ग के किनारे की जमीन पर रेलवे का बहुत लंबे समय से, यानी उसके शब्दों में ‘अनादि काल से’, रेलवे संबंधी कामों के लिए विशेष कब्जा रहा है। रेलवे का यह भी कहना है कि स्थानीय लोग जिस जगह को रास्ता या आने-जाने का मार्ग बताते हैं, वह कभी भी निजी मालिकाना हक वाली जमीन का हिस्सा नहीं रही है।

जब रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के महाप्रबंधक शशिभूषण साहू से इस बारे में संपर्क किया गया, तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वहीं, दक्षिण पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी से संपर्क नहीं हो सका।

‘डबल ट्रैकिंग हुई तो रातों की नींद उड़ जाएगी’

रेलवे ट्रैक के सामने बने घर में रहने वाले मैक्स रोड्रिग्स ने मुंबई में कई साल तक आर्किटेक्ट के तौर पर काम किया। इसके बाद 2013 में वह खेती करने के लिए अपने पुश्तैनी घर वेलसाओ लौट आए। मैक्स का कहना है कि अगर रेलवे की डबल ट्रैकिंग परियोजना पूरी हो जाती है, तो स्थानीय लोगों के लिए हालात और मुश्किल हो जाएंगे।

वह कहते हैं, “अगर डबल ट्रैकिंग परियोजना पूरी हो गई, तो हमारी रातों की नींद उड़ जाएगी। यहां से हर घंटे एक मालगाड़ी गुजरेगी। कोयले की ढुलाई बढ़ने से कोयले की धूल के कारण वायु प्रदूषण और बढ़ेगा। इससे सांस से जुड़ी बीमारियों का गंभीर खतरा पैदा होगा।”