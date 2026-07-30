गोवा के मापुसा में 24 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के समर्थन में हुए एक प्रदर्शन में शामिल कम से कम दो प्रदर्शनकारियों से गोवा पुलिस ने एक प्रश्नावली यानी की सवाल-जवाब वाला फॉर्म भरवाया। इसमें “उमर खालिद को रिहा करो” शब्दों से आप क्या समझते हैं?, “क्या आपने अपने संबोधन के दौरान किसी सरकारी अधिकारी की आलोचना की?” और “इस प्रदर्शन की फंडिंग किसने की।” इस बात की जानकारी इंडियन एक्सप्रेस को मिली है।

पुलिस ने दो प्रदर्शनकारियों से पूछताछ की

शनिवार शाम को यानी प्रदर्शन के अगले दिन, गोवा पुलिस ने पणजी के आजाद मैदान में एक सभा के दौरान कथित तौर पर “उमर खालिद को रिहा करो” का पोस्टर ले जाने के आरोप में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया था। अब इंडियन एक्सप्रेस को इस बात का पता चला है कि ‘सिटिजन्स ऑफ मापुसा’ नाम के एक स्थानीय समूह की तरफ से दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने कम से कम दो प्रदर्शनकारियों को बुलाया। पहले को रविवार को और दूसरे को सोमवार को बुलाया औ उनसे पूछताछ की।

उनसे पुलिस की एक प्रश्नावली भी भरवाई गई। इसमें कम से कम 240 सवाल थे जैसे कि प्रदर्शन का नेतृत्व कौन कर रहा था?, क्या आप प्रदर्शन से जुड़े किसी व्हाट्सएप, टेलीग्राम या सिग्नल ग्रुप के सदस्य हैं?, आप कार्यक्रम स्थल तक कैसे पहुंचे?, प्रदर्शन के जरिये आप क्या हासिल करना चाहते थे? और क्या आप किसी राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, छात्र संगठन, एनजीओ या एक्टिविस्ट समूह से जुड़े हैं।

उमर खालिद के बारे में थे ज्यादातर सवाल

कई सवाल खास तौर पर उमर खालिद के बारे में थे। खालिद पर 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के सिलसिले में यूएपीए के तहत आपराधिक साजिश का आरोप है।

उमर खालिद के संबंध में जो सवाल पूछ गए, उनमें क्या प्रदर्शन में शामिल होने से पहले आपको उमर खालिद से जुड़ी पृष्ठभूमि के बारे में पता था? क्या आपने ‘उमर खालिद को रिहा करो’ का नारा लगाया? अगर हां, तो आपने कितनी बार यह नारा लगाया? क्या आपके बाद दूसरों ने भी यह नारा दोहराया? बैनर, प्लेकार्ड, साउंड सिस्टम या अन्य सामग्री के लिए पैसे किसने दिए या उनका इंतजाम किसने किया? कार्यक्रम स्थल पर कितने प्लेकार्ड बांटे गए?, क्या आपने प्लेकार्ड पकड़े हुए अपनी कोई तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की?

पुलिस की प्रश्नावली में प्रदर्शनकारियों से यह भी बताने को कहा गया कि क्या उन्होंने गोवा या भारत में कहीं और इसी तरह के किसी प्रदर्शन में हिस्सा लिया था और उन प्रदर्शनों की तारीख, जगह और मकसद की जानकारी देने को कहा गया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से यह भी पूछा कि क्या उन्होंने विरोध-प्रदर्शन से जुड़ा कोई इलेक्ट्रॉनिक डेटा डिलीट किया है और क्या वे जांच के लिए अपने फोन दे सकते हैं।

पुलिस अधीक्षक ने क्या बताया?

उत्तरी गोवा के पुलिस अधीक्षक हरिश्चंद्र मडकैकर ने कहा, “सिटिजन्स ऑफ मापुसा नाम के एक ग्रुप ने शिकायत दर्ज कराई थी। उसी के आधार पर हमने उन्हें (प्रदर्शनकारियों को) पूछताछ के लिए बुलाया और पूछताछ के बाद उन्हें जाने दिया गया।”

सवाल-जवाब के बारे में एसपी ने कहा, “पूछताछ के दौरान उनसे कुछ सवाल पूछे गए और उन्हें रिकॉर्ड किया गया। आम तौर पर जब हम कोई जांच शुरू करते हैं, तो हमें तब तक सवाल पूछने होते हैं जब तक हमें संतोषजनक जवाब न मिल जाए, इसलिए कुछ सवाल पूछे गए थे।”

गोवा के सीएम ने उठाए सवाल

इसी बीच, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को पेपर लीक के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन में खालिद की रिहाई की मांग वाले प्लेकार्ड लाने पर प्रदर्शनकारियों पर सवाल उठाए।

सावंत ने एक कार्यक्रम में कहा, “छात्रों को नीट पेपर लीक के खिलाफ विरोध करने का अधिकार था, लेकिन वे बहुत नीचे गिर गए। आजाद मैदान में हुए विरोध-प्रदर्शन में उमर खालिद की रिहाई की मांग वाले प्लेकार्ड दिखाए गए, जबकि खालिद के संबंध संसद हमले के दोषी अफजल गुरु से हैं। नीट पेपर लीक के विरोध में उमर खालिद का मुद्दा क्यों लाया गया? धर्मेंद्र प्रधान जी ने जिम्मेदारी लेते हुए और देशहित में अपना इस्तीफा दिया। हमें अपने छात्रों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने की जरूरत है, ताकि वे सांप्रदायिक सद्भाव न बिगाड़ें।” रविवार को सावंत ने कहा था कि पुलिस राज्य में राष्ट्र-विरोधी भावनाएं फैलाने और सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।

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गोवा भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष नरेंद्र सवाईकर की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद विवाद खड़ा हो गया है। बुधवार को पणजी के आजाद मैदान में छात्रों समेत कई लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। हाल ही में पोस्ट-ग्रेजुएशन पूरी करने वाली मैथिली चुंबालकर ने कहा, “मैं एक दीमक हूं और अगर मैं दीमक हूं, तो मैं सरकार के भ्रष्ट सत्ता के किले को चट कर जाऊंगी। तानाशाही इस हद तक पहुंच गई है कि नेता युवाओं को ‘दीमक’ कह रहे हैं और सिर्फ आवाज उठाने के लिए एफआईआर दर्ज कर रहे हैं।” यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…