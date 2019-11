गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि भगवान राम की मदद हमेशा निचली जाति के लोगों ने की थी। वनवास के दौरान केवट और शबरी ने उनका साथ दिया। सीता की खोज के लिए राम के साथ जंगल के आदिवासी और निचली जाति के लोग गए थे। जब वह सीता को वापस लाने के लिए रावण से युद्ध कर रहे थे, तब ऊंची जाति के किसी व्यक्ति ने उनकी मदद नहीं की थी। उन्होंने कहा कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए जब ट्रस्ट का गठन किया जाएगा, तब वह मंदिर के दरबार हाल में भगवान राम के बगल में केवट और शबरी की मूर्ति स्थापित करने के लिए पैरवी करेंगे।

आदिवासी स्टूडेंट्स कांफ्रेंस में कही यह बात : राज्यपाल मलिक गोवा के राज्यपाल का पदभार संभालने के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से भाषण दे रहे थे। राजधानी पणजी से 35 किलोमीटर दूर दक्षिण गोवा के पोंडा शहर में गुरुवार को दूसरे आदिवासी स्टूडेंट्स कांफ्रेंस के दौरान अपने भाषण में उन्होंने कहा, “अयोध्या में भगवान राम के लिए भव्य मंदिर बनाए जाने की चर्चा पूरे देश में हो रही है। एक भव्य राम मंदिर बनाया भी जाएगा। मैं हर दिन ऊंची रैंक वाले संतों और महंतों के भाषण सुनता हूं। वे जब भी अपना दृष्टिकोण बताते हैं, वे रामलला की मूर्ति और राम दरबार के बारे में बोलते हैं।”

Satya Pal Malik, Governor of Goa: The whole country is talking about the construction of temple in Ayodhya, that a grand Ram temple will be constructed. But I think there is no one who has asked for space to be allotted to people who helped Lord Ram in his journey. (21.11) pic.twitter.com/LKrJR8F9eX

