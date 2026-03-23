गोवा पुलिस ने रविवार रात दक्षिण गोवा के एक नगर पार्षद के 20 वर्षीय बेटे को कथित तौर पर अश्लील वीडियो फैलाने और पीड़ितों को ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार किया। वीडियो में कई नाबालिग लड़कियों के वीडियो भी शामिल हैं। आरोपी पर करीब 14 लड़कियों (जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं) के साथ यौन संबंध बनाने और पीड़ितों को ब्लैकमेल करने के लिए कुछ वीडियो बनाने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि अब तक किसी भी पीड़ित ने किसी भी तरह के दुर्व्यवहार के संबंध में अपना बयान दर्ज कराने के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाया है और इन आरोपों की जांच की जा रही है।

दोस्तों को कहानी बताकर खुद की तारीफ करता था आरोप

पुलिस के अनुसार, यह मामला उनके संज्ञान में तब आया जब एक स्थानीय अखबार में खबर छपी। इस खबर में दावा किया गया था कि 20 वर्षीय युवक नाबालिग लड़कियों के कुछ अश्लील वीडियो फैला रहा था और अपने दोस्तों के सामने उनके बारे में तारीफ कर रहा था। पुलिस ने बताया कि कुछ वीडियो के आधार पर (जो अब सबूत के तौर पर हैं) जांच शुरू की गई और BNS की धारा 294 (1) और (2) तथा IT एक्ट की धारा 67A के तहत FIR दर्ज की गई। सोमवार को आरोपी के एक दोस्त का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने FIR में ‘यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम’ (POCSO) और ‘गोवा बाल अधिनियम’ से संबंधित धाराएं भी जोड़ दीं।

आरोपी को सोमवार को एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया और चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “हमने स्वतः संज्ञान लेते हुए (suo-motu) FIR दर्ज की है और हमने सभी पीड़ितों से अपील की है कि वे आगे आएं और अपने बयान दर्ज कराएं, लेकिन अभी तक किसी ने ऐसा नहीं किया है। नाबालिग लड़कियों के माता-पिता भी इस मामले में हिचकिचाते हुए दिख रहे हैं। हम इस संबंध में NGOs की मदद ले रहे हैं।”

स्थानीय अखबार से सामने आया मामला

अधिकारी ने बताया कि स्थानीय अखबार की खबर में दावा किया गया था कि आरोपी नाबालिग लड़कियों को बहला-फुसलाकर उनके साथ यौन संबंध बनाता था, और बाद में पीड़ितों के अश्लील वीडियो फैलाने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। अधिकारी ने कहा, “खबर में यह ज़िक्र है कि उसने कम से कम 14 लड़कियों के वीडियो बनाए थे, लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। यह बहुत जरूरी है कि पीड़ित आगे आएं और अपने बयान दर्ज कराएं।”

प्रदर्शनकारियों ने दी चेतावनी

इससे पहले रविवार को उस पुलिस थाने के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई थी जिसके अधिकार क्षेत्र में यह घटना हुई थी। भीड़ ने मांग की कि कथित सेक्स रैकेट की निष्पक्ष जांच की जाए और आरोपी को (एक मौजूदा पार्षद का बेटा है) तुरंत गिरफ्तार किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि पुलिस पीड़ितों की गवाही का इंतज़ार करने के बजाय खुद ही FIR दर्ज करे। भीड़ ने चेतावनी दी कि अगर पुलिस ने 48 घंटों के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया, तो वे बंद करेंगे।

कांग्रेस ने की जांच की मांग

गोवा कांग्रेस के प्रमुख अमित पाटकर ने कहा, “यह बेहद ज़रूरी है कि सरकार तुरंत दखल दे, खुद संज्ञान ले और एक तेज़, निष्पक्ष और समय-सीमा के अंदर होने वाली जांच का आदेश दे। हर पीड़ित की निजता, पहचान और गरिमा की हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए। जो लोग इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, उन्हें जल्द से जल्द कानून के कटघरे में लाया जाना चाहिए और बिना किसी भेदभाव या हिचकिचाहट के कानून के तहत उनके साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए।”

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