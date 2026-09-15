Maharashtra News: महाराष्ट्र बीजेपी के विधायक पराग शाह ने अपनी सिक्योरिटी टीम, गाड़ियों और महंगी चीजों को छोड़कर मुंबई की सड़कों पर एक दिन भिखारी के भेष में बिताया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें शाह सड़क किनारे बैठे, इलाके में घूमते और लोगों से भीख मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक जाने-माने राजनेता होने के बावजूद, बताया जाता है कि आस-पास के लोगों ने उन्हें पहचाना तक नहीं।

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, घाटकोपर (पूर्व) का प्रतिनिधित्व करने वाले शाह ने बताया कि उन्होंने अपने जैन आध्यात्मिक गुरु नम्रमुनि की सलाह पर यह अनुभव किया। यह अनुभव उन्होंने जैन धार्मिक परंपरा में अहम माने जाने वाले एक विशेष महीने के दौरान किया।

कई घंटे सड़कों पर भिखारी के भेष में बिताए

अपने गुरु की सलाह मानकर, शाह अपनी सुरक्षा व्यवस्था, गाड़ियों और महंगी चीजों से दूर रहे। उन्होंने ऐसा मेकअप भी किया ताकि लोग उन्हें पहचान न सकें और कई घंटे सड़कों पर भिखारी के भेष में बिताए। इस अनुभव के बारे में बात करते हुए शाह ने कहा कि इससे उन्हें यह समझने में मदद मिली कि जब लोगों को किसी के सामाजिक रुतबे का पता नहीं होता, तो वे कैसा व्यवहार करते हैं।

🙏 पवित्र पर्युषण पर्व पर एक प्रेरणादायी अनुभव 🙏



परम पूज्य राष्ट्रसंत श्री नम्रमुनि महाराज साहेब ने अपने प्रवचन में समाज के जरूरतमंद लोगों के प्रति संवेदनशीलता, करुणा और मानवता का संदेश दिया।



गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए वेशभूषा बदलकर घाटकोपर रेलवे स्टेशन परिसर में आम… pic.twitter.com/mFL2cWWfne — Parag Shah (@ParagShahBJP) September 14, 2026

शाह ने अपना अनुभव बताते हुए कहा, “जो लोग आपसे मिलने के लिए लाइन में खड़े होते हैं, जो सम्मान और आदर दिखाते हैं, जब मैं उनके पास जाता हूं, तो वही लोग मुझसे भी बड़े लगने लगते हैं। यही जीवन की सच्चाई है।” शाह ने कहा कि इस गतिविधि से उन्हें मुंबई के लोगों की दूसरों की मदद करने की इच्छाशक्ति भी देखने को मिली।

जाओ बाबा खाना खा लो- पराग शाह

शाह ने बताया, “किसी ने मुझे 20 रुपये दिए और कहा, ‘जाओ बाबा, खाना खा लो’। वहां एक समोसे वाला था। मैं उसके पास गया और एक समोसा लिया और उसने बिना किसी पैसे के मुझे वह दे दिया। मैंने एक बात देखी कि मुंबई शहर ऐसा है जहां लोग हमेशा एक-दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं।”

शाह ने कहा कि जब उन्होंने समोसे वाले को बताया कि उनके पास पैसे नहीं हैं, तब भी उसने उनकी मदद की। उन्होंने कहा, “और यह मेरा अपना अनुभव है। जब मैंने समोसा बेचने वाले को बताया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तब भी उसने मुस्कुराते हुए मुझे समोसा दे दिया। वह आदमी बहुत छोटा था, एक गरीब फेरीवाला, लेकिन बिना मुंह बनाए उसने मुझे समोसा दे दिया।”

शाह ने न सिर्फ भीख मांगी, बल्कि मिली हुई चीजें खाईं और एक भिखारी की तरह सड़क किनारे बैठकर समय भी बिताया। बाद में उन्होंने अपने गुरु और दूसरों के साथ अपना अनुभव साझा किया। अपना मेकअप हटाने के बाद, शाह उन जगहों पर वापस गए जहां वे भेष बदलकर गए थे और उन्हीं लोगों से दोबारा बात की। इससे उन्हें लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने का मौका मिला, बिना उन्हें यह पता चले कि वे वही व्यक्ति हैं जिनसे वे पहले मिल चुके थे।

बता दें कि रियल एस्टेट सेक्टर में सक्रिय शाह ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए अपने हलफनामे में 3383 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति घोषित की थी, जिससे वे उस समय राज्य के सबसे अमीर उम्मीदवार बन गए थे।

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