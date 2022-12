लुप्त हो सकते हैं अंटार्कटिका के अनूठे पौधे व जीव-जंतु

अंटार्कटिका की 97 फीसद भूमि आधारित प्रजातियों की आबादी में वर्ष 2100 तक कमी आ सकती है।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर ( फोटो -बीबीसी)।

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram